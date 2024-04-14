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В каждой бьющей по Украине ракете есть по меньшей мере десяток иностранных компонентов, — Зеленский

14 апреля 2024 21:10
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В каждой бьющей по Украине ракете есть по меньшей мере десяток иностранных компонентов — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что российское государство продолжает иметь доступ к критическим компонентам, необходимым для производства ракет и дронов, несмотря на ограниченную помощь Украине со стороны других стран. Он отметил, что используемые в ракетах и беспилотниках электроника и чипы поставляются российской стороне через иностранные компании, действующие через территории других стран.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал во время вечернего обращения.

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Президент выразил возмущение тем, что иностранные компании позволяют поставлять критические компоненты России, используемые для военных атак в Украину. По его словам, это должно быть прекращено, чтобы предотвратить дальнейшую агрессию и террор со стороны России.

Зеленский также отметил, что в течение последней недели российские террористы использовали почти 130 беспилотников типа "шахед" против Украины, а также применили более 80 ракет и почти 700 управляемых авиабомб. Он поблагодарил украинских военных за эффективное сопротивление и защиту страны от агрессии.

Президент призвал международное сообщество действовать решительно и прекратить поставки критических компонентов военной техники России, чтобы обеспечить мир и безопасность не только в Украине, но и во всем мире.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир отреагировать на постоянные обстрелы Украины, осуществляемые Российской Федерацией. Глава государства подчеркнул, что у союзников есть все необходимое, чтобы противодействовать вражеским ракетным атакам.

Также Зеленский заявил, что Украина начала работу по созданию противовоздушной обороны типа Patriot. По его словам, страна сможет производить свои системы.

Владимир Зеленский
оружие
военная техника
война в Украине
Россия

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