В каждой бьющей по Украине ракете есть по меньшей мере десяток иностранных компонентов, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что российское государство продолжает иметь доступ к критическим компонентам, необходимым для производства ракет и дронов, несмотря на ограниченную помощь Украине со стороны других стран. Он отметил, что используемые в ракетах и беспилотниках электроника и чипы поставляются российской стороне через иностранные компании, действующие через территории других стран.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал во время вечернего обращения.

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Президент выразил возмущение тем, что иностранные компании позволяют поставлять критические компоненты России, используемые для военных атак в Украину. По его словам, это должно быть прекращено, чтобы предотвратить дальнейшую агрессию и террор со стороны России.

Зеленский также отметил, что в течение последней недели российские террористы использовали почти 130 беспилотников типа "шахед" против Украины, а также применили более 80 ракет и почти 700 управляемых авиабомб. Он поблагодарил украинских военных за эффективное сопротивление и защиту страны от агрессии.

Президент призвал международное сообщество действовать решительно и прекратить поставки критических компонентов военной техники России, чтобы обеспечить мир и безопасность не только в Украине, но и во всем мире.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир отреагировать на постоянные обстрелы Украины, осуществляемые Российской Федерацией. Глава государства подчеркнул, что у союзников есть все необходимое, чтобы противодействовать вражеским ракетным атакам.

Также Зеленский заявил, что Украина начала работу по созданию противовоздушной обороны типа Patriot. По его словам, страна сможет производить свои системы.