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У Копенгагені сталася пожежа в історичній будівлі фондової біржі

16 квітня 2024 12:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Копенгагені сталася пожежа в історичній будівлі фондової біржі
Пожежа в Копенгагені. Фото: Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard/via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Копенгагені, Данія, сталася пожежа в історичній будівлі фондової біржі. Внаслідок загоряння її шпиль впав на дах.

Про це повідомляє Reuters у вівторок, 16 квітня.

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Пожежа в історичній будівлі фондової біржі

Після початку пожежі люди почали виносити з будівлі великі картини, аби врятувати їх від полум’я.

Пожежа в Копенгагені
Пожежа в Копенгагені. Фото: Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard/via REUTERS

Під час пожежі вказаної будівлі, її шпиль, що мав форму, нагадуючу переплетені хвости чотирьох драконів, перебував на етапі реконструкції.

Пожежа в Копенгагені
Пожежа в Копенгагені. Фото: Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard/via REUTERS

У ній більше не розміщується данська фондова біржа, але вона слугує штаб-квартирою Данської торгової палати.

Пожежа в Копенгагені
Пожежа в Копенгагені. Фото: Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard/via REUTERS

Нагадаємо, після масованих атак Росії на Харківщині почалися лісові пожежі. Вогонь вирував поблизу сіл Курилівка та Подоли Куп’янського району.

Також ввечері 13 квітня у Львові виникла пожежа в ресторані, що спричинило евакуацію 74 людей. Пожежники швидко ліквідували загоряння.

пожежа
Данія
картини
історія
вогонь

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