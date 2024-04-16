У Копенгагені сталася пожежа в історичній будівлі фондової біржі

Пожежа в Копенгагені. Фото: Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard/via REUTERS

У Копенгагені, Данія, сталася пожежа в історичній будівлі фондової біржі. Внаслідок загоряння її шпиль впав на дах.

Про це повідомляє Reuters у вівторок, 16 квітня.

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Пожежа в історичній будівлі фондової біржі

Після початку пожежі люди почали виносити з будівлі великі картини, аби врятувати їх від полум’я.

Пожежа в Копенгагені. Фото: Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard/via REUTERS

Під час пожежі вказаної будівлі, її шпиль, що мав форму, нагадуючу переплетені хвости чотирьох драконів, перебував на етапі реконструкції.

Пожежа в Копенгагені. Фото: Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard/via REUTERS

У ній більше не розміщується данська фондова біржа, але вона слугує штаб-квартирою Данської торгової палати.

Пожежа в Копенгагені. Фото: Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard/via REUTERS

Нагадаємо, після масованих атак Росії на Харківщині почалися лісові пожежі. Вогонь вирував поблизу сіл Курилівка та Подоли Куп’янського району.

Також ввечері 13 квітня у Львові виникла пожежа в ресторані, що спричинило евакуацію 74 людей. Пожежники швидко ліквідували загоряння.