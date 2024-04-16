У Копенгагені сталася пожежа в історичній будівлі фондової біржі
У Копенгагені, Данія, сталася пожежа в історичній будівлі фондової біржі. Внаслідок загоряння її шпиль впав на дах.
Про це повідомляє Reuters у вівторок, 16 квітня.
Пожежа в історичній будівлі фондової біржі
Після початку пожежі люди почали виносити з будівлі великі картини, аби врятувати їх від полум’я.
Під час пожежі вказаної будівлі, її шпиль, що мав форму, нагадуючу переплетені хвости чотирьох драконів, перебував на етапі реконструкції.
У ній більше не розміщується данська фондова біржа, але вона слугує штаб-квартирою Данської торгової палати.
Нагадаємо, після масованих атак Росії на Харківщині почалися лісові пожежі. Вогонь вирував поблизу сіл Курилівка та Подоли Куп’янського району.
Також ввечері 13 квітня у Львові виникла пожежа в ресторані, що спричинило евакуацію 74 людей. Пожежники швидко ліквідували загоряння.
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