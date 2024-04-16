В Копенгагене произошел пожар в историческом здании фондовой биржи

Пожар в Копенгагене. Фото: Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard/via REUTERS

В Копенгагене, Дания, произошел пожар в историческом здании фондовой биржи. В результате возгорания ее шпиль упал на крышу.

Об этом сообщает Reuters во вторник, 16 апреля.

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Пожар в историческом здании фондовой биржи

После начала пожара люди начали выносить из здания большие картины, чтобы спасти их от пламени.

Пожар в Копенгагене. Фото: Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard/via REUTERS

Во время пожара указанного здания, его шпиль, имевший форму, напоминающую переплетенные хвосты четырех драконов, находился на этапе реконструкции.

Пожар в Копенгагене. Фото: Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard/via REUTERS

В ней больше не размещается датская фондовая биржа, но она служит штаб-квартирой Датской торговой палаты.

Пожар в Копенгагене. Фото: Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard/via REUTERS

Напомним, после массированных атак России в Харьковской области начались лесные пожары. Огонь бушевал вблизи деревень Куриловка и Подолы Купянского района.

Также вечером 13 апреля во Львове возник пожар в ресторане, что привело к эвакуации 74 человек. Пожарные быстро ликвидировали возгорание.