В Копенгагене произошел пожар в историческом здании фондовой биржи
В Копенгагене, Дания, произошел пожар в историческом здании фондовой биржи. В результате возгорания ее шпиль упал на крышу.
Об этом сообщает Reuters во вторник, 16 апреля.
Пожар в историческом здании фондовой биржи
После начала пожара люди начали выносить из здания большие картины, чтобы спасти их от пламени.
Во время пожара указанного здания, его шпиль, имевший форму, напоминающую переплетенные хвосты четырех драконов, находился на этапе реконструкции.
В ней больше не размещается датская фондовая биржа, но она служит штаб-квартирой Датской торговой палаты.
Напомним, после массированных атак России в Харьковской области начались лесные пожары. Огонь бушевал вблизи деревень Куриловка и Подолы Купянского района.
Также вечером 13 апреля во Львове возник пожар в ресторане, что привело к эвакуации 74 человек. Пожарные быстро ликвидировали возгорание.
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