Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер. Фото: REUTERS/Anna Rose Layden

Лідери демократів і республіканців у Конгресі США погодили тимчасовий бюджет. Це дозволить запобігти частковому припиненню роботи уряду та зберегти роботу федеральних агентств до березня.

Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що відповідна угода має на меті запобігти короткостроковому хаосу та виграти більше часу для розробки складного законодавства про витрати, яке фінансує діяльність уряду.

Державні установи, які наглядають за транспортом, житлом та іншими послугами, мають закінчити фінансування до півночі п’ятниці, 19 січня. Їм доведеться скоротити діяльність, якщо нове фінансування не буде підписано законом.

Агентство зазначає, що лідер демократів у Сенаті Чак Шумер погодив цей захід зі спікером Палати представників Республіканської партії Майком Джонсоном, лідером республіканців у Сенаті Мітчем Макконнеллом і лідером демократів у Палаті представників Хакіемом Джеффрісом.

"Законодавство може постати перед труднощами в Палаті представників, де фракція консервативних республіканців використовувала підривну тактику, щоб натиснути на зниження рівня витрат", — йдеться у матеріалі.

Зазначимо, що очолюваний Демократичною партією Сенат і контрольована республіканцями Палата представників уже кілька місяців сперечаються щодо рівня витрат.

Нагадаємо, нещодавно Джо Байден заявив, що Конгрес США нарешті узгодив фінансування роботи уряду на 2024 рік. Американський президент наголошує, що час діяти, та наполягає на допомозі Україні.