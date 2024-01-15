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В Конгрессе США согласовали временный бюджет

15 января 2024 11:19
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В Конгрессе США согласовали временный бюджет
Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер. Фото: REUTERS/Anna Rose Layden
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Лидеры демократов и республиканцев в Конгрессе США согласовали временный бюджет. Это позволит предотвратить частичное прекращение работы правительства и сохранить работу федеральных агентств до марта.

Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что соответствующее соглашение имеет целью предотвратить краткосрочный хаос и выиграть больше времени для разработки сложного законодательства о расходах, финансируемых деятельностью правительства.

Государственные учреждения, присматривающие за транспортом, жильем и другими услугами, должны закончить финансирование к полуночи пятницы, 19 января. Им придется сократить деятельность, если новое финансирование не будет подписано законом.

Агентство отмечает, что лидер демократов в Сенате Чак Шумер согласовал это мероприятие со спикером Палаты представителей Республиканской партии Майком Джонсоном, лидером республиканцев в Сенате Митчем Макконнеллом и лидером демократов в Палате представителей Хакиемом Джеффрисом.

"Законодательство может оказаться перед трудностями в Палате представителей, где фракция консервативных республиканцев использовала подрывную тактику, чтобы надавить на снижение уровня расходов", — говорится в материале. 

Отметим, что возглавляемый Демократической партией Сенат и контролируемая республиканцами Палата представителей уже несколько месяцев спорят по поводу уровня расходов.

Напомним, недавно Джо Байден заявил, что Конгресс США наконец-то согласовал финансирование работы правительства на 2024 год. Американский президент отмечает, что пора действовать, и настаивает на помощи Украине.

США
Конгресс
правительство
бюджет

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