Зміни в експорті товарів з Китаю — з 1 вересня вивезення БпЛА і деталей до них під забороною

У Китаї заборонили експорт низки товарів та комплектуючих до БПЛА
У Китаї з 1 вересня почне діяти заборона на експорт товарів та комплектуючих до БПЛА. Це вплине на їхню кількість та вартість.
Про це заявив командир групи аеророзвідки ЗСУ із позивним "Мадяр" у четвер, 29 серпня.
Зміни в експорті з Китаю стосовно дронів і деталей до них з 1 вересня 2024 року
"Приготуватись до нового випробування всім дотичним до застосування дронів. І воно буде неспіврозмірним з тимчасовими недопостачаннями боєприпасів. Їх (боєприпаси, не дрони) хоч час від часу підкидують Партнери. З дронами так не буде. Буде дорого та мало. Ну і пару десятків нових мільйонерів зʼявиться. Різних "мастей". ... Маю думку, що нижче описане обмеження стане одною зі складових "усадки" нас за стіл переговорів. І зовсім не на паритетних умовах. Про наступну хвилю експортних обмежень з Піднебесної мова", — зазначив Мадяр.
Він нагадав, що ще місяць тому уряд Китаю оголосив про обмеження з 1 вересня на вивезення з країни цілої низки товарів, дотичних до БПЛА.
"З 1 вересня 2024 року експорт з Китаю підлягатиме ще суворішим перевіркам. Товари, що підлягають забороні, не будуть доступні для авіа та морської доставки", — додав командир.
Перелік заборонених товарів для доставки
За словами Мадяра, з вересня 2024 року більше не прийматимуться до перевезення наступні товари:
- Карбонова рама для квадрокоптера;
- Карбоновий промінь для квадрокоптера;
- Квадрокоптер;
- Мотор для квадрокоптера;
- Набір комплектуючих для квадрокоптера;
- Набір рам для квадрокоптерів;
- Навігаційна камера для квадрокоптера;
- Політний контролер для квадрокоптера;
- Посадочні шасі для квадрокоптера;
- Пропелер для квадрокоптера;
- Рама для квадрокоптера;
- Підсилювач сигналу для пульта квадрокоптера;
- Цифрова система передачі даних для квадрокоптера;
- Детектор цифрової радіокомунікації;
- Радіосистема;
- Радіостанція;
- Рація портативна;
- Система передачі відеосигналу по радіоканалу;
- РЕБ системи.
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