Зміни в експорті товарів з Китаю — з 1 вересня вивезення БпЛА і деталей до них під забороною

Бойовий дрон. Фото DR

У Китаї з 1 вересня почне діяти заборона на експорт товарів та комплектуючих до БПЛА. Це вплине на їхню кількість та вартість.

Про це заявив командир групи аеророзвідки ЗСУ із позивним "Мадяр" у четвер, 29 серпня.

Читайте також:

Зміни в експорті з Китаю стосовно дронів і деталей до них з 1 вересня 2024 року

"Приготуватись до нового випробування всім дотичним до застосування дронів. І воно буде неспіврозмірним з тимчасовими недопостачаннями боєприпасів. Їх (боєприпаси, не дрони) хоч час від часу підкидують Партнери. З дронами так не буде. Буде дорого та мало. Ну і пару десятків нових мільйонерів зʼявиться. Різних "мастей". ... Маю думку, що нижче описане обмеження стане одною зі складових "усадки" нас за стіл переговорів. І зовсім не на паритетних умовах. Про наступну хвилю експортних обмежень з Піднебесної мова", — зазначив Мадяр.

Він нагадав, що ще місяць тому уряд Китаю оголосив про обмеження з 1 вересня на вивезення з країни цілої низки товарів, дотичних до БПЛА.

"З 1 вересня 2024 року експорт з Китаю підлягатиме ще суворішим перевіркам. Товари, що підлягають забороні, не будуть доступні для авіа та морської доставки", — додав командир.

Перелік заборонених товарів для доставки

За словами Мадяра, з вересня 2024 року більше не прийматимуться до перевезення наступні товари:

Карбонова рама для квадрокоптера;

Карбоновий промінь для квадрокоптера;

Квадрокоптер;

Мотор для квадрокоптера;

Набір комплектуючих для квадрокоптера;

Набір рам для квадрокоптерів;

Навігаційна камера для квадрокоптера;

Політний контролер для квадрокоптера;

Посадочні шасі для квадрокоптера;

Пропелер для квадрокоптера;

Рама для квадрокоптера;

Підсилювач сигналу для пульта квадрокоптера;

Цифрова система передачі даних для квадрокоптера;

Детектор цифрової радіокомунікації;

Радіосистема;

Радіостанція;

Рація портативна;

Система передачі відеосигналу по радіоканалу;

РЕБ системи.

Скриншот допису Мадяра в Telegram