Изменения в экспорте товаров из Китая – с 1 сентября вывоз БпЛА и деталей к ним под запретом

В Китае запретили экспорт ряда товаров и комплектующих в БпЛА
В Китае с 1 сентября начнет действовать запрет на экспорт товаров и комплектующих в БпЛА. Это повлияет на их количество и стоимость.
Об этом заявил командир группы аэроразведки ВСУ с позывным "Мадяр" в четверг, 29 августа.
Изменения в экспорте из Китая относительно дронов и деталей к ним с 1 сентября 2024 года
"Приготовиться к новому испытанию всем причастным к применению дронов. И оно будет несоразмерно с временными недоснабжениями боеприпасов. Их (боеприпасы, не дроны) хоть время от времени подбрасывают Партнеры. С дронами так не будет. Будет дорого и мало. Ну и пару десятков новых миллионеров появится. Различных "мастей"... Полагаю, что ниже описанное ограничение станет одной из составляющих "усадки" нас за стол переговоров. И совсем не на паритетных условиях. О следующей волне экспортных ограничений из Поднебесной речь", — отметил Мадяр.
Он напомнил, что еще месяц назад правительство Китая объявило об ограничениях с 1 сентября на вывоз из страны целого ряда товаров, причастных к БпЛА.
"С 1 сентября 2024 года экспорт из Китая подлежит еще более строгим проверкам. Подлежащие запрету товары не будут доступны для авиа и морской доставки", — добавил командир.
Список запрещенных товаров для доставки
По словам Мадяра, с сентября 2024 года больше не будут приниматься к перевозке следующие товары:
- Карбоновая рама для квадрокоптера;
- Карбоновый луч для квадрокоптера;
- Квадрокоптер;
- Мотор для квадрокоптера;
- набор комплектующих для квадрокоптера;
- Набор рам для квадрокоптеров;
- Навигационная камера для квадрокоптера;
- Полетный контроллер для квадрокоптера;
- Посадочные шасси для квадрокоптера;
- Пропеллер для квадрокоптера;
- Рама для квадрокоптера;
- Усилитель сигнала для пульта квадрокоптера;
- Цифровая система передачи данных для квадрокоптера;
- Детектор цифровой радиокоммуникации;
- Радиосистема;
- Радиостанция;
- Рация портативная;
- Система передачи видеосигнала по радиоканалу;
- РЭБ системы.
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