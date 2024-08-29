Изменения в экспорте товаров из Китая – с 1 сентября вывоз БпЛА и деталей к ним под запретом

Боевой дрон. Фото DR

В Китае с 1 сентября начнет действовать запрет на экспорт товаров и комплектующих в БпЛА. Это повлияет на их количество и стоимость.

Об этом заявил командир группы аэроразведки ВСУ с позывным "Мадяр" в четверг, 29 августа.

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"Приготовиться к новому испытанию всем причастным к применению дронов. И оно будет несоразмерно с временными недоснабжениями боеприпасов. Их (боеприпасы, не дроны) хоть время от времени подбрасывают Партнеры. С дронами так не будет. Будет дорого и мало. Ну и пару десятков новых миллионеров появится. Различных "мастей"... Полагаю, что ниже описанное ограничение станет одной из составляющих "усадки" нас за стол переговоров. И совсем не на паритетных условиях. О следующей волне экспортных ограничений из Поднебесной речь", — отметил Мадяр.

Он напомнил, что еще месяц назад правительство Китая объявило об ограничениях с 1 сентября на вывоз из страны целого ряда товаров, причастных к БпЛА.

"С 1 сентября 2024 года экспорт из Китая подлежит еще более строгим проверкам. Подлежащие запрету товары не будут доступны для авиа и морской доставки", — добавил командир.

Список запрещенных товаров для доставки

По словам Мадяра, с сентября 2024 года больше не будут приниматься к перевозке следующие товары:

Карбоновая рама для квадрокоптера;

Карбоновый луч для квадрокоптера;

Квадрокоптер;

Мотор для квадрокоптера;

набор комплектующих для квадрокоптера;

Набор рам для квадрокоптеров;

Навигационная камера для квадрокоптера;

Полетный контроллер для квадрокоптера;

Посадочные шасси для квадрокоптера;

Пропеллер для квадрокоптера;

Рама для квадрокоптера;

Усилитель сигнала для пульта квадрокоптера;

Цифровая система передачи данных для квадрокоптера;

Детектор цифровой радиокоммуникации;

Радиосистема;

Радиостанция;

Рация портативная;

Система передачи видеосигнала по радиоканалу;

РЭБ системы.

Скриншот поста Мадяра в Telegram