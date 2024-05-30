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У Китаї вчені вперше зуміли вилікувати пацієнта з діабетом 2 типу, — ЗМІ

30 травня 2024 13:37
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
У Китаї вчені вперше зуміли вилікувати пацієнта з діабетом 2 типу, — ЗМІ
Аналіз на рівень цукру в крові. Фото ілюстративне: Bloomberg
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

В Китаї вчені розробили терапію, яка дала можливість вилікувати 59-річного пацієнта, який протягом 25 років страждав на діабет 2 типу. Досягти такого результату їм вдалося завдяки трансплантації стовбурових клітин. 

Про це пише видання Daily Mail із посиланням на статтю вчених у журналі Cell Discovery.

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Експериментальне лікування полягає у створенні штучної версії клітин підшлункової залози, які виробляють інсулін та контролюють рівень цукру в крові.

Пацієнт страждав на діабет 2 типу протягом 25 років. В процесі його стан лише погіршувався. У чоловіка був високий ризик смертельних ускладнень і він потребував кількох ін'єкцій інсуліну щодня, щоб не допустити діабетичної коми.

Щоб привести пацієнта в стан ремісії, вчені використали стовбурові клітини, які є клітинами "чистого листа". Їх можна перепрограмувати в різні типи клітин, які необхідні організму для функціонування. Йдеться про тканини мозку, м'язів, нирок або навіть підшлункової залози.

Що відомо про діабет

У діабетиків підшлункова залоза не виробляє достатньо інсуліну для регулювання рівня цукру на крові. Надлишок або нестача цукру в крові може призвести до пошкодження нервів, нирок, серцевих захворювань та інших порушень здоров'я.

Дослідники припустили, що якщо імплантувати нові, вирощені в лабораторії клітини, які вироблятимуть інсулін, пацієнт може знову почати виробляти свій власний.

Припущення виявилося вірним — у 2021 році було проведено новаторську трансплантацію стовбурових клітин. Вже з 2022 року пацієнт не приймає ліків.

Вчені зазначають, що новий метод пройде перевірку на більшій кількості людей. Вони припускають, що метод працюватиме лише для лікування діабету другого типу. Діабетикам першого типу новий метод може не допомогти через відхилення імунної системи.

Раніше ми повідомляли, що штучний інтелект тепер може визначити діабет за допомогою голосу. Для цього йому потрібно всього шість секунд.

Нагадуємо, що близько 422 мільйонів людей у світі хворіють на діабет, причому 90-95% з них — на діабет 2 типу. Деяким людям вдається зупинити розвиток діабету 2 типу за допомогою змін у раціоні харчування та зниження ваги.

Китай
здоров'я
вчені
медицина
технології
діабет
діабет 2 типу

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