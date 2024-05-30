В Китае ученые впервые сумели вылечить пациента с диабетом 2 типа — СМИ

Анализ уровня сахара в крови. Фото иллюстративное: Bloomberg

В Китае ученые разработали терапию, позволившую вылечить 59-летнего пациента, который в течение 25 лет страдал диабетом 2 типа. Достичь такого результата им удалось благодаря трансплантации стволовых клеток.

Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на статью ученых в журнале Cell Discovery.

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Экспериментальное лечение заключается в создании искусственной версии клеток поджелудочной железы, производящих инсулин и контролирующих уровень сахара в крови.

Пациент страдал диабетом 2 типа в течение 25 лет. В процессе его состояние только ухудшалось. У мужчины был высокий риск смертельных осложнений и он нуждался в нескольких инъекциях инсулина ежедневно, чтобы не допустить диабетической комы.

Чтобы привести пациента в состояние ремиссии, ученые использовали стволовые клетки, являющиеся клетками "чистого листа". Их можно перепрограммировать в разные типы клеток, которые необходимы организму для функционирования. Речь идет о тканях мозга, мышц, почек или даже поджелудочной железы.

Что известно о диабете

У диабетиков поджелудочная железа не производит достаточно инсулина для регулирования уровня сахара в крови. Избыток или недостаток сахара в крови может привести к повреждению нервов, почек, сердечных заболеваний и другим нарушениям здоровья.

Исследователи предположили, что если имплантировать новые, выращенные в лаборатории клетки, вырабатывающие инсулин, пациент может снова начать вырабатывать свой собственный.

Предположение оказалось верным — в 2021 году была проведена новаторская трансплантация стволовых клеток. Уже с 2022 года пациент не принимает лекарства.

Ученые отмечают, что новый метод пройдет проверку на большем количестве людей. Они предполагают, что метод будет работать только для лечения диабета второго типа. Диабетикам первого типа новый метод может не помочь из-за отклонения иммунной системы.

Ранее мы сообщали, что искусственный интеллект теперь может определить диабет с помощью голоса. Для этого ему нужно всего шесть секунд.

Напоминаем, что около 422 миллионов человек в мире болеют диабетом, причем 90-95% из них - диабетом 2 типа. Некоторым людям удается остановить развитие диабета 2 типа посредством изменений в рационе питания и снижения веса.