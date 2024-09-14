Китайські компанії скопіювали українські БЕКи та почали їх продаж

У Китаї продають копії українських броньованих евакуаційних капсул
14 вересня 2024 15:41
Броньовані евакуаційні капсули. Фото: Alibaba
Китайські компанії скопіювали українські броньовані евакуаційні капсули (БЕКи) і почали продавати їх на популярних платформах. Зокрема, йдеться про Alibaba.
Про це стало відомо з платформ, де розміщені оголошення про продаж.
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Вартість китайських копій істотно нижча, ніж в оригінальних моделей, вироблених в Україні.
Наразі невідомо, чи може Росія придбати такі апарати на платформах.
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