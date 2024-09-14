Китайські компанії скопіювали українські БЕКи та почали їх продаж

Броньовані евакуаційні капсули. Фото: Alibaba

Китайські компанії скопіювали українські броньовані евакуаційні капсули (БЕКи) і почали продавати їх на популярних платформах. Зокрема, йдеться про Alibaba.

Про це стало відомо з платформ, де розміщені оголошення про продаж.

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Продаж скопійованих українських капсул

Вартість китайських копій істотно нижча, ніж в оригінальних моделей, вироблених в Україні.

Наразі невідомо, чи може Росія придбати такі апарати на платформах.

Продаж скопійованих українських капсул на китайських сайтах. Фото: скриншот

Продаж скопійованих українських капсул на китайських сайтах. Фото: скриншот