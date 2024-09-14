Китайские компании скопировали украинские БЭКи и начали их продажу

Бронированные эвакуационные капсулы. Фото: Alibaba

Китайские компании скопировали украинские бронированные эвакуационные капсулы (БЭКи) и начали продавать их на популярных платформах. В частности, речь идет об Alibaba.

Об этом стало известно с платформ, где размещены объявления о продаже.

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Продажа скопированных украинских капсул

Стоимость китайских копий существенно ниже, чем у оригинальных моделей, производимых в Украине.

Пока неизвестно, может ли Россия приобрести такие аппараты на платформах.

Продажа скопированных украинских капсул на китайских сайтах. Фото: скриншот

Продажа скопированных украинских капсул на китайских сайтах. Фото: скриншот