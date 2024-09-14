Китайские компании скопировали украинские БЭКи и начали их продажу

В Китае продают копии украинских бронированных эвакуационных капсул
14 сентября 2024 15:41
Бронированные эвакуационные капсулы. Фото: Alibaba
Китайские компании скопировали украинские бронированные эвакуационные капсулы (БЭКи) и начали продавать их на популярных платформах. В частности, речь идет об Alibaba.
Об этом стало известно с платформ, где размещены объявления о продаже.
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Стоимость китайских копий существенно ниже, чем у оригинальных моделей, производимых в Украине.
Пока неизвестно, может ли Россия приобрести такие аппараты на платформах.
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