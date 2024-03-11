Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Китаї готуються до важкої пандемії хвороби Х — що про неї відомо arrow

У Китаї готуються до важкої пандемії хвороби Х — що про неї відомо

11 березня 2024 03:18
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
У Китаї готуються до важкої пандемії хвороби Х — що про неї відомо
Людина у захисному костюмі. Фото: Новини.LIVE
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Директор Національного управління з контролю та профілактики захворювань Ван Хешен заявив, що виникнення "хвороби Х" важко уникнути, але пандемію, що виникла в результаті, можна запобігти та запобігти її поширенню.

Про це у неділю, 10 березня, повідомляє Xinhua

Читайте також:

Що відомо про нову пандемію

Китай спиратиметься на досвід профілактики та контролю COVID-19 і проводитиме активну підготовку до майбутніх пандемій, таких як "хвороба X".

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попередила, що ця пандемія може бути наступною глобальною загрозою громадському здоров’ю.

"Китай твердо буде дотримуватися найгіршого сценарію, удосконалюватиме механізм перемикання між звичайним і надзвичайним реагуванням, посилюватиме багатоканальний моніторинг і систему раннього попередження, а також сприяти перспективним дослідженням інфекційних захворювань для підвищення готовності до майбутніх пандемій", — пише видання.

Епідемія, пов’язана з "хворобою X", спричинена гіпотетичним невідомим збудником, вже викликала великі занепокоєння в усьому світі через свою смертоносну природу, швидке поширення, здатність до мутацій і величезну невизначеність.

За словами посадовця, це створить непередбачувані виклики та створить зростаючий ризик пандемії через зміну клімату, розширення людської діяльності та передачу патогенів між видами. Ван Хешен зазначив, що збудника "хвороби Х" важко уникнути, але будуть способи стримувати потенційні пандемії, які можуть виникнути внаслідок цього.

Нагадаємо, що ВООЗ зазначає, що новий вірус "хвороба Х" може бути значно небезпечнішим ніж Covid. Одесити ж в свою чергу реагують досить спокійно на такі новини та поділились своїми думками з журналістами Новини.LIVE.

Також ми писали, що Українська інспекція з контролю за якістю повітря виявила перевищення норми формальдегіду у повітрі Одеси та Миколаєва. Концентрація отруйної речовини у цих містах виявилася збільшеною майже у тисячу разів.

Китай
вірус
захворювання

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування