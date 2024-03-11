У Китаї готуються до важкої пандемії хвороби Х — що про неї відомо

Людина у захисному костюмі. Фото: Новини.LIVE

Директор Національного управління з контролю та профілактики захворювань Ван Хешен заявив, що виникнення "хвороби Х" важко уникнути, але пандемію, що виникла в результаті, можна запобігти та запобігти її поширенню.

Про це у неділю, 10 березня, повідомляє Xinhua.

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Китай спиратиметься на досвід профілактики та контролю COVID-19 і проводитиме активну підготовку до майбутніх пандемій, таких як "хвороба X".

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попередила, що ця пандемія може бути наступною глобальною загрозою громадському здоров’ю.

"Китай твердо буде дотримуватися найгіршого сценарію, удосконалюватиме механізм перемикання між звичайним і надзвичайним реагуванням, посилюватиме багатоканальний моніторинг і систему раннього попередження, а також сприяти перспективним дослідженням інфекційних захворювань для підвищення готовності до майбутніх пандемій", — пише видання.

Епідемія, пов’язана з "хворобою X", спричинена гіпотетичним невідомим збудником, вже викликала великі занепокоєння в усьому світі через свою смертоносну природу, швидке поширення, здатність до мутацій і величезну невизначеність.

За словами посадовця, це створить непередбачувані виклики та створить зростаючий ризик пандемії через зміну клімату, розширення людської діяльності та передачу патогенів між видами. Ван Хешен зазначив, що збудника "хвороби Х" важко уникнути, але будуть способи стримувати потенційні пандемії, які можуть виникнути внаслідок цього.

Нагадаємо, що ВООЗ зазначає, що новий вірус "хвороба Х" може бути значно небезпечнішим ніж Covid. Одесити ж в свою чергу реагують досить спокійно на такі новини та поділились своїми думками з журналістами Новини.LIVE.

Також ми писали, що Українська інспекція з контролю за якістю повітря виявила перевищення норми формальдегіду у повітрі Одеси та Миколаєва. Концентрація отруйної речовини у цих містах виявилася збільшеною майже у тисячу разів.