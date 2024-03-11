У Китаї готуються до важкої пандемії хвороби Х — що про неї відомо

Человек в защитном костюме. Фото: Новини.LIVE

Директор Национального управления по контролю и профилактике заболеваний Ван Хешен заявил, что возникновение " болезни Х " трудно избежать, но возникшую в результате пандемию можно предотвратить и предотвратить ее распространение.

Об этом в воскресенье, 10 марта, сообщает Xinhua.

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Китай будет опираться на опыт профилактики и контроля COVID-19 и будет проводить активную подготовку к будущим пандемиям, таким как "болезнь X".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что эта пандемия может являться следующей глобальной угрозой общественному здоровью.

"Китай твердо будет придерживаться худшего сценария, будет совершенствовать механизм переключения между обычным и чрезвычайным реагированием, усилить многоканальный мониторинг и систему раннего предупреждения, а также способствовать перспективным исследованиям инфекционных заболеваний для повышения готовности к будущим пандемиям", — пишет издание.

Эпидемия, связанная с "болезнью X", вызванная гипотетическим неизвестным возбудителем, уже вызвала большие беспокойства во всем мире из-за своей смертоносной природы, быстрого распространения, способности к мутациям и огромной неопределенности.

По словам чиновника, это создаст непредсказуемые вызовы и создаст растущий риск пандемии из-за изменения климата, расширения человеческой деятельности и передачи патогенов между видами. Ван Хешен отметил, что возбудителя "болезни Х" трудно избежать, но будут способы сдерживать потенциальные пандемии, которые могут возникнуть вследствие этого.

Напомним, что ВОЗ отмечает, что новый вирус "болезнь Х" может быть значительно опаснее Covid. Одесситы в свою очередь реагируют довольно спокойно на такие новости и поделились своими мыслями с журналистами Новости.LIVE.

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