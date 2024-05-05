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У кінотеатрах по Україні показують фільм Третьої штурмової "Ми були рекрутами" — деталі

5 травня 2024 13:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У кінотеатрах по Україні показують фільм Третьої штурмової "Ми були рекрутами" — деталі
Бійці Третьої штурмової у фільмі "Ми були рекрутами". Фото: t.me/ab3army
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У кінотеатрах по всій Україні почали показувати фільм Третьої окремої штурмової бригади "Ми були рекрутами". Головними героями були не актори, а справжні військові.

Про це повідомляє Третя штурмова у Telegram.

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Режисером мотиваційного документального фільму став Любомир Левицький. Герої стрічки — бійці Третьої окремої штурмової бригади. Це фільм, заснований на реальних подіях та історіях воїнів з початку повномасштабного вторгнення. Він показує, як бійці пройшли свій шлях від рекрутів до справжніх військових профі.

У фільмі можна побачити військових з такими позивними: 

  • Тоха;
  • Хата;
  • Док;
  • Хмурий;
  • Дацик;
  • Істок;
  • Хельга;
  • Схід.
Фільм Третьої штурмової "Ми були рекрутами"
Кадр з фільму. Фото: t.me/ab3army

Опис стрічки

У центрі сюжету — молодий 19-річний Борис Савенко, який є рекрутом Третьої окремої штурмової бригади. Його досвід відображається від перших кроків на курсі молодого бійця до реальних бойових дій на передовій. Через взаємодію з його побратимами в армії показано широкий спектр особистостей, які вибрали військову службу.

Фільм Третьої штурмової "Ми були рекрутами"
Кадр з фільму. Фото: t.me/ab3army

Розповіді, що представлені, є реальними, так само як і кадри, зняті штурмовиками та розвідниками під час виконання бойових завдань. Крім того, окремо працювали над постановними художніми вставками. Фільм акцентує увагу на діяльності Третьої окремої штурмової бригади. Про її формування оголосили у січні 2023 року, а за кілька місяців було розпочато рекрутинг.

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Кадр з фільму. Фото: t.me/ab3army

Перш ніж потрапити у склад майбутній боєць проходить відбір та курс молодого бійця. Зрештою до підрозділу потрапляють вмотивовані та стійкі воїни, для яких війна не просто важкі штурми, а й життєва місія.

Нагадаємо, військові Третьої окремої штурмової бригади виявили та одним ударом знищили у одній з посадок російську гаубицю радянського виробництва МСТА-Б. Установка, як відомо, обстрілювала позиції Збройних Сил. 

Раніше Третя штурмова бригада знищила ворожий командно-спостережний пункт та техніку. Бійці також атакували російську піхоту, проникаючи прямо в їх укриття та окопи.

війна
українці
фільм
Україна
кінотеатри
штурмова бригада

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