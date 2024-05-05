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В кинотеатрах по Украине показывают фильм Третьей штурмовой "Мы были рекрутами" — детали

5 мая 2024 13:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В кинотеатрах по Украине показывают фильм Третьей штурмовой "Мы были рекрутами" — детали
Бойцы Третьей штурмовой в фильме "Мы были рекрутами". Фото: t.me/ab3army
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В кинотеатрах по всей Украине начали показывать фильм Третьей отдельной штурмовой бригады "Мы были рекрутами". Главными героями были не актеры, а настоящие военные.

Об этом сообщает Третья штурмовая в Telegram.

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Режиссером мотивационного документального фильма стал Любомир Левицкий. Герои ленты — бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады. Это фильм, основанный на реальных событиях и историях воинов с начала полномасштабного вторжения. Он показывает, как бойцы прошли свой путь от рекрутов до настоящих военных профи.

В фильме можно увидеть военных со следующими позывными:

  • Тоха;
  • Хата;
  • Док;
  • Хмурый;
  • Дацык;
  • Исток;
  • Хельга;
  • Схид.
Фильм Третьей штурмовой "Мы были рекрутами"
Кадр из фильма. Фото: t.me/ab3army

Описание ленты

В центре сюжета — молодой 19-летний Борис Савенко, который является рекрутом Третьей отдельной штурмовой бригады. Его опыт отображается от первых шагов на курсе молодого бойца до реальных боевых действий на передовой. Через взаимодействие с его собратьями в армии показан широкий спектр личностей, которые выбрали военную службу.

Фильм Третьей штурмовой "Мы были рекрутами"
Кадр из фильма. Фото: t.me/ab3army

Представленные рассказы являются реальными, так же как и кадры, снятые штурмовиками и разведчиками во время выполнения боевых задач. Кроме того, отдельно работали над поставленными художественными вставками. Фильм акцентирует внимание на деятельности Третьей отдельной штурмовой бригады. О ее формировании объявили в январе 2023 года, а через несколько месяцев был начат рекрутинг.

Фильм Третьей штурмовой "Мы были рекрутами"
Кадр из фильма. Фото: t.me/ab3army

Прежде чем попасть в состав будущий боец проходит отбор и курс молодого бойца. В конце концов в подразделение попадают мотивированные и устойчивые воины, для которых война не просто тяжелые штурмы, но и жизненная миссия.

Напомним, военные Третьей отдельной штурмовой бригады обнаружили и одним ударом уничтожили в одной из посадок российскую гаубицу советского производства МСТА-Б. Установка, как известно, обстреливала позиции Вооруженных сил.

Ранее Третья штурмовая бригада уничтожила вражеский командно-наблюдательный пункт и технику. Бойцы также атаковали российскую пехоту, проникая прямо в их укрытия и окопы.

война
украинцы
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Украина
кинотеатры
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