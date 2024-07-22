ДСНС завершили пошуки людини, яка впала в річку внаслідок обриву троса на канатній дорозі

Пошуки хлопця, що впав у річку внаслідок обриву троса. Фото: ДСНС Києва

Станом на 21:25 неділі, 21 липня, у Києві завершили пошуки людини, яка впала у воду внаслідок обриву канатної дороги біля Пішохідного мосту. Тіло, ймовірно, хлопця 2004 року народження, не знайшли.

Про це ввечері в неділю, 21 липня, повідомили у ДСНС Києва.

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Що відомо про пошуки

"Вололазно-рятувальним відділенням ДСНС було обстежено вісім тисяч квадратних метрів дна річки під час занурення, а також 12 тисяч квадратних метрів за допомогою Ехолоту", — йдеться в повідомленні рятувальників.

У понеділок, 22 липня, пошукові роботи за узгодженням Нацполіції продовжать.

У мережі оприлюднили відео, на якому зафіксовано момент обриву троса на столичному атракціоні. На цих кадрах видно, як трос обривається, внаслідок чого у річку падає людина.

Нагадаємо, удень 21 липня в Києві внаслідок обриву троса на канатній дорозі в річку впала людина. Це був хлопець, який приїхав на відпочинок до Києва з Вінниці.

Також ми повідомляли, що за фактом обриву атракціону в Києві розпочали кримінальне провадження. Трагедію розслідують за фактами порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою та службової недбалості, що спричинила смерть людини.