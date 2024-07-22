ГСЧС завершили поиски человека, упавшего в реку в результате обрыва троса на канатной дороге

Поиски парня, упавшего в реку в результате обрыва троса. Фото: ГСЧС Киева

По состоянию на 21:25 воскресенья, 21 июля, в Киеве завершили поиски человека, упавшего в воду в результате обрыва канатной дороги у Пешеходного моста. Тело, вероятно, парня 2004 года рождения не нашли.

Об этом вечером в воскресенье, 21 июля, сообщили в ГСЧС Киева.

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"Вололазно-спасательным отделением ГСЧС было обследовано восемь тысяч квадратных метров дна реки во время погружения, а также 12 тысяч квадратных метров с помощью Эхолота", — говорится в сообщении спасателей.

В понедельник, 22 июля, поисковые работы по согласованию с Нацполицией продолжат.

В сети обнародовали видео, на котором зафиксирован момент обрыва троса на столичном аттракционе. На этих кадрах видно, как трос обрывается, в результате чего в реку падает человек.

Напомним, днем 21 июля в Киеве в результате обрыва троса на канатной дороге в реку упал человек. Это был парень, приехавший на отдых в Киев из Винницы.

Также мы сообщали, что по факту обрыва аттракциона в Киеве возбуждено уголовное производство. Трагедию расследуют по фактам нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью и служебной халатности, повлекшей смерть человека.