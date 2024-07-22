Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Киеве завершили поиски человека, упавшего в реку в результате обрыва троса — парня не нашли arrow

В Киеве завершили поиски человека, упавшего в реку в результате обрыва троса — парня не нашли

22 июля 2024 02:29
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
ГСЧС завершили поиски человека, упавшего в реку в результате обрыва троса на канатной дороге
Поиски парня, упавшего в реку в результате обрыва троса. Фото: ГСЧС Киева
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

По состоянию на 21:25 воскресенья, 21 июля, в Киеве завершили поиски человека, упавшего в воду в результате обрыва канатной дороги у Пешеходного моста. Тело, вероятно, парня 2004 года рождения не нашли.

Об этом вечером в воскресенье, 21 июля, сообщили в ГСЧС Киева.

Читайте также:

Что известно о поисках

"Вололазно-спасательным отделением ГСЧС было обследовано восемь тысяч квадратных метров дна реки во время погружения, а также 12 тысяч квадратных метров с помощью Эхолота", — говорится в сообщении спасателей.

В понедельник, 22 июля, поисковые работы по согласованию с Нацполицией продолжат.

В сети обнародовали видео, на котором зафиксирован момент обрыва троса на столичном аттракционе. На этих кадрах видно, как трос обрывается, в результате чего в реку падает человек.

Напомним, днем 21 июля в Киеве в результате обрыва троса на канатной дороге в реку упал человек. Это был парень, приехавший на отдых в Киев из Винницы.

Также мы сообщали, что по факту обрыва аттракциона в Киеве возбуждено уголовное производство. Трагедию расследуют по фактам нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью и служебной халатности, повлекшей смерть человека.

трагедия развлечение спасатели река погибшие

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ