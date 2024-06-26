У готелі Hilton знайшли тіло працівника посольства США

У Києві в готелі Hilton знайшли тіло американського дипломата
У Києві у готелі Hilton знайшли тіло представника американського посольства в Україні. У посольстві США інформацію підтвердили.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
Що відомо про смерть працівника посольства США
За даними правоохоронців, тіло чоловіка знайшли 25 червня в одному з номерів.
Зазначається, що слідів насильства не виявили, смерть настала внаслідок природніх причин.
У посольстві США підтвердили інформацію про смерть дипломата.
"Ми можемо підтвердити смерть державного службовця США, який підпорядкувався керівнику місії у посольстві в Києві", — йдеться у повідомленні.
Державний департамент також висловив співчуття родині та близьким померлого.
Також відомо, що чоловік приїхав до України 15 червня. У нього був підвищений рівень холестерину.
Раніше ми писали, що у Львові помер Степан Дмитрович Гелей, видатний 83-річний науковець, професор і доктор історичних наук.
А у Сінгапурі чоловік виграв 4 мільйони доларів в казино в готелі Marina Bay Sands та помер від інфаркту.
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