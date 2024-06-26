У готелі Hilton знайшли тіло працівника посольства США

Посольство США у Києві. Фото: Visaglobal

У Києві у готелі Hilton знайшли тіло представника американського посольства в Україні. У посольстві США інформацію підтвердили.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

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За даними правоохоронців, тіло чоловіка знайшли 25 червня в одному з номерів.

Зазначається, що слідів насильства не виявили, смерть настала внаслідок природніх причин.

У посольстві США підтвердили інформацію про смерть дипломата.

"Ми можемо підтвердити смерть державного службовця США, який підпорядкувався керівнику місії у посольстві в Києві", — йдеться у повідомленні.

Державний департамент також висловив співчуття родині та близьким померлого.

Також відомо, що чоловік приїхав до України 15 червня. У нього був підвищений рівень холестерину.

Раніше ми писали, що у Львові помер Степан Дмитрович Гелей, видатний 83-річний науковець, професор і доктор історичних наук.

А у Сінгапурі чоловік виграв 4 мільйони доларів в казино в готелі Marina Bay Sands та помер від інфаркту.