Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Киеве в отеле Hilton нашли тело американского дипломата arrow

В Киеве в отеле Hilton нашли тело американского дипломата

26 июня 2024 22:50
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
У готелі Hilton знайшли тіло працівника посольства США
Посольство США в Киеве. Фото: Visaglobal
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В Киеве в отеле Hilton обнаружили тело представителя американского посольства в Украине. В дипучреждении США информацию подтвердили.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники правоохранительных органов.

Читайте также:

Что известно о смерти работника посольства США

По данным правоохранителей, тело мужчины обнаружили 25 июня в одном из номеров.

Отмечается, что следов насилия не обнаружили, смерть наступила по естественным причинам.

В посольстве США подтвердили информацию о смерти дипломата.

"Мы можем подтвердить смерть государственного служащего США, подчинившегося руководителю миссии в посольстве в Киеве", — говорится в сообщении.

Государственный департамент также выразил соболезнования семье и близким умершего.

Также известно, что мужчина приехал в Украину 15 июня. У него был повышен уровень холестерина.

Ранее мы писали, что во Львове умер Степан Дмитриевич Гелей , выдающийся 83-летний ученый, профессор и доктор исторических наук.

А в Сингапуре мужчина выиграл 4 миллиона долларов в казино в отеле Marina Bay Sands и скончался от инфаркта .

США
Киев
смерть
гостиницы
дипломатия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны