У готелі Hilton знайшли тіло працівника посольства США

Посольство США в Киеве. Фото: Visaglobal

В Киеве в отеле Hilton обнаружили тело представителя американского посольства в Украине. В дипучреждении США информацию подтвердили.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники правоохранительных органов.

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По данным правоохранителей, тело мужчины обнаружили 25 июня в одном из номеров.

Отмечается, что следов насилия не обнаружили, смерть наступила по естественным причинам.

В посольстве США подтвердили информацию о смерти дипломата.

"Мы можем подтвердить смерть государственного служащего США, подчинившегося руководителю миссии в посольстве в Киеве", — говорится в сообщении.

Государственный департамент также выразил соболезнования семье и близким умершего.

Также известно, что мужчина приехал в Украину 15 июня. У него был повышен уровень холестерина.

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