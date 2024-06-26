У готелі Hilton знайшли тіло працівника посольства США

В Киеве в отеле Hilton нашли тело американского дипломата
В Киеве в отеле Hilton обнаружили тело представителя американского посольства в Украине. В дипучреждении США информацию подтвердили.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники правоохранительных органов.
Что известно о смерти работника посольства США
По данным правоохранителей, тело мужчины обнаружили 25 июня в одном из номеров.
Отмечается, что следов насилия не обнаружили, смерть наступила по естественным причинам.
В посольстве США подтвердили информацию о смерти дипломата.
"Мы можем подтвердить смерть государственного служащего США, подчинившегося руководителю миссии в посольстве в Киеве", — говорится в сообщении.
Государственный департамент также выразил соболезнования семье и близким умершего.
Также известно, что мужчина приехал в Украину 15 июня. У него был повышен уровень холестерина.
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