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У Києві та всіх областях України лунає повітряна тривога — яка небезпека для регіонів

26 лютого 2024 12:46
оновлено: 12:50
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Україні оголошено повітряну тривогу 26 лютого
Ворожа ракета в небі. Ілюстративне фото: usionline.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Повітряна тривога в Україні в понеділок, 26 лютого, оголошена у всіх областях. Для регіонів існує загроза ракетного ураження.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Повітряна тривога в Україні 26 лютого

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Наразі сирени лунають у всіх областях держави через зліт російського винищувача МіГ-31К. Для регіонів існує загроза ракетного обстрілу.

"Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", — йдеться в повідомленні.

Скриншот допису ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ
Мапа повітряних тривог 26 лютого
Мапа повітряних тривог 26 лютого

До цього, 26 лютого, у Києві пролунала хибна сирена, хоча повітряна тривога не оголошувалась. Причиною цьому став збій у системі оповіщення.

Нагадаємо, в ніч проти 26 лютого в Харківській області пролунали вибухи. В регіоні існувала загроза ударних БпЛА.

війна
Україна
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