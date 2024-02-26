В Україні оголошено повітряну тривогу 26 лютого

Ворожа ракета в небі. Ілюстративне фото: usionline.com

Повітряна тривога в Україні в понеділок, 26 лютого, оголошена у всіх областях. Для регіонів існує загроза ракетного ураження.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Повітряна тривога в Україні 26 лютого

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Наразі сирени лунають у всіх областях держави через зліт російського винищувача МіГ-31К. Для регіонів існує загроза ракетного обстрілу.

"Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", — йдеться в повідомленні.

Скриншот допису ПС ЗСУ

Мапа повітряних тривог 26 лютого

До цього, 26 лютого, у Києві пролунала хибна сирена, хоча повітряна тривога не оголошувалась. Причиною цьому став збій у системі оповіщення.

Нагадаємо, в ніч проти 26 лютого в Харківській області пролунали вибухи. В регіоні існувала загроза ударних БпЛА.