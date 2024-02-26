В Украине объявлена воздушная тревога 26 февраля

В Киеве и всех областях Украины звучит воздушная тревога — какая опасность для регионов
Воздушная тревога в Украине в понедельник, 26 февраля, объявлена во всех областях. Для регионов существует угроза ракетного поражения.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине 26 февраля
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. В настоящее время сирены раздаются во всех областях государства из-за взлета российского истребителя МиГ-31К. Для регионов существует угроза ракетных обстрелов.
"Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", — говорится в сообщении.
До этого, 26 февраля, в Киеве прозвучала ложная сирена, хотя воздушная тревога не объявлялась. Причиной тому стал сбой в системе оповещения.
Напомним, в ночь на 26 февраля в Харьковской области раздались взрывы. В регионе была угроза ударных БпЛА.
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