В Украине объявлена воздушная тревога 26 февраля

Вражеская ракета в небе. Иллюстративное фото: usionline.com

Воздушная тревога в Украине в понедельник, 26 февраля, объявлена во всех областях. Для регионов существует угроза ракетного поражения.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Воздушная тревога в Украине 26 февраля

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. В настоящее время сирены раздаются во всех областях государства из-за взлета российского истребителя МиГ-31К. Для регионов существует угроза ракетных обстрелов.

"Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", — говорится в сообщении.

Скриншот поста ВС ВСУ

Карта воздушных тревог 26 февраля

До этого, 26 февраля, в Киеве прозвучала ложная сирена, хотя воздушная тревога не объявлялась. Причиной тому стал сбой в системе оповещения.

Напомним, в ночь на 26 февраля в Харьковской области раздались взрывы. В регионе была угроза ударных БпЛА.