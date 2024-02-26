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В Киеве и всех областях Украины звучит воздушная тревога — какая опасность для регионов

26 февраля 2024 12:46
обновлено: 12:50
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Украине объявлена воздушная тревога 26 февраля
Вражеская ракета в небе. Иллюстративное фото: usionline.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Воздушная тревога в Украине в понедельник, 26 февраля, объявлена во всех областях. Для регионов существует угроза ракетного поражения.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Воздушная тревога в Украине 26 февраля

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. В настоящее время сирены раздаются во всех областях государства из-за взлета российского истребителя МиГ-31К. Для регионов существует угроза ракетных обстрелов.

"Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения ПС ВСУ
Скриншот поста ВС ВСУ
Карта воздушных тревог 26 февраля
Карта воздушных тревог 26 февраля

До этого, 26 февраля, в Киеве прозвучала ложная сирена, хотя воздушная тревога не объявлялась. Причиной тому стал сбой в системе оповещения.

Напомним, в ночь на 26 февраля в Харьковской области раздались взрывы. В регионе была угроза ударных БпЛА.

война
Украина
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