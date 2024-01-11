У Києві прощаються з загиблим поетом Максимом Кривцовим

Прощання з Максимом Кривцовим. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні у Києві прощаються із загиблим на війні поетом Максимом Кривцовим з позивним "Далі". Він загинув 7 січня у віці 33 років.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Прощання з Максимом Кривцовим у Києві

Сьогодні о 12:00 у Михайлівському соборі розпочалося прощання із загиблим воїном і поетом Максимом "Далі" Кривцовим.

Прощання з Максимом Кривцовим. Фото: Новини.LIVE

Прощання з Максимом Кривцовим. Фото: Новини.LIVE

Прощання з Максимом Кривцовим. Фото: Новини.LIVE

Прощання з Максимом Кривцовим. Фото: Новини.LIVE

Прощання з Максимом Кривцовим. Фото: Новини.LIVE

Прощання з Максимом Кривцовим. Фото: Новини.LIVE

Прощання з Максимом Кривцовим. Фото: Новини.LIVE

Прощання з Максимом Кривцовим. Фото: Новини.LIVE 1 / 8

Як відомо, після цього похоронна процесія вирушить на Майдан Незалежності. Прощання там відбудеться орієнтовно о 13:30. Після прощання процесія вирушає до місця поховання — в м.Рівне. Чин похорону відбудеться в м. Рівне в п'ятницю, 12 грудня, о 10:00 на Площі, о 11:00 в Соборі, орієнтовно на 13:00 на кладовищі.

Що відомо про Максима Кривцова

Максим Кривцов народився у Рівному, закінчив там школу. Після цього навчався у Київському національному університеті технологій та дизайну, жив у Києві. Максим був учасником Революції гідності, а потім у складі добровольчого батальйону "Правого сектора" поїхав на фронт. У 2019 році демобілізувався зі Збройних сил, але після повномасштабного вторгнення росіян повернувся до армії.

Максим Кривцов зі своєю збіркою. Фото: Facebook поета

Він був письменником, зокрема автором зірки "Вірші з бійниці". Ще 6 січня він у своєму Facebook він опублікував пост, де пропонував гру з його поетичною збіркою: користувачі мали писати сторінку і рядок, а Максим кидає фото уривка з книжки. Однак вже 7 січня поет загинув. Йому було 33 роки.

Нагадаємо, нещодавно під Куп’янськом загинув болгарський футбольний фанат клубу "Левські Софія" Светослав Славков. Небайдужі болгари зібрали йому кошти на спорядження, і 31-річний хлопець добровільно вирушив в Україну.