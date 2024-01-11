В Киеве прощаются с погибшим поэтом Максимом Кривцовым

Прощание с Максимом Кривцовым. Фото: Новини.LIVE

Сегодня в Киеве прощаются с погибшим на войне поэтом Максимом Кривцовым с позывным "Дали". Он погиб 7 января в возрасте 33 лет.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Прощание с Максимом Кривцовым в Киеве

Сегодня в 12:00 в Михайловском соборе началось прощание с погибшим воином и поэтом Максимом "Дали" Кривцовым.

Прощание с Максимом Кривцовым. Фото: Новини.LIVE

Прощание с Максимом Кривцовым. Фото: Новини.LIVE

Прощание с Максимом Кривцовым. Фото: Новини.LIVE

Прощание с Максимом Кривцовым. Фото: Новини.LIVE

Прощание с Максимом Кривцовым. Фото: Новини.LIVE

Прощание с Максимом Кривцовым. Фото: Новини.LIVE

Прощание с Максимом Кривцовым. Фото: Новини.LIVE

Прощание с Максимом Кривцовым. Фото: Новини.LIVE 1/8 _ 8

Как известно, после этого похоронная процессия отправится на Майдан Независимости. Прощание там состоится ориентировочно в 13.30. После прощания процессия отправляется к месту захоронения — в Ровно. Чин похорон состоится в Ровно в пятницу, 12 декабря, в 10:00 на Площади, в 11:00 в Соборе, ориентировочно на 13:00 на кладбище.

Что известно о Максиме Кривцове

Максим Кривцов родился в Ровно, окончил там школу. После этого учился в Киевском национальном университете технологий и дизайна, жил в Киеве. Максим был участником революции достоинства, а затем в составе добровольческого батальона "Правого сектора" уехал на фронт. В 2019 году демобилизовался из Вооруженных сил, но после полномасштабного вторжения россиян вернулся в армию.

Максим Кривцов со своим сборником. Фото: Facebook поэта

Он был писателем, в том числе автором звезды "Стихи из бойницы". Еще 6 января он в своем Facebook опубликовал пост, где предлагал игру с его поэтическим сборником: пользователи должны были писать страницу и строку, а Максим бросает фото отрывка из книги. Однако уже 7 января поэт погиб. Ему было 33 года.

Напомним, недавно под Купянском погиб болгарский футбольный фанат клуба "Левская София" Светослав Славков. Неравнодушные болгары собрали ему средства на снаряжение и 31-летний парень добровольно отправился в Украину.