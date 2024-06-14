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У Києві проходить церемонія прощання з військовою Шурою Рязанцевою

14 червня 2024 13:18
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
У Києві прощаються із військовою Шурою Рязанцевою
Портрет Шури Рязанцевої. Фото: Новини.LIVE
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

У столичному Михайлівському соборі проходить відспівування військової Шури Рязанцевої, яка носила позивний "Ялта". Згодом церемонія прощання переміститься на майдан Незалежності. 

Про це повідомляють Новини.Live у п'ятницю, 14 червня. 

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Похорон Шури Рязанцевої

У Києві почалася церемонія прощання з військовою Шурою Рязанцевою із позивним "Ялта". О 13:30 відбудеться прощання на майдані Незалежності.

Поховають захисницю на Берковецькому кладовищі о 16:00. 

Що відомо про Шуру Рязанцеву

У цивільному житті Шура була стилісткою, зокрема вдягала акторів "Кварталу 95". 2014 року дівчина потрапила у ворожий полон у рідному Криму.

У перший день повномасштабного вторгнення "Ялта" пішла до столичного військкомату, а згодом вступила до підрозділу тероборони.

  • Відспівування
    Відспівування у Михайлівському соборі. Фото: Новини.LIVE
  • Родина покійної
    Родичі та близькі покійної. Фото: Новини.LIVE
  • Відспівування військової
    Похорон Шури Рязанцевої. Фото: Новини.LIVE
  • Відспівування військової
    Відспівування військової Шури Рязанцевої. Фото: Новини.LIVE
  • Прощання із Шурою Рязанцевою
    Прощання із Шурою Рязанцевою. Фото: Новини.LIVE
  • Відспівування у соборі
    Відспівування військової у соборі. Фото: Новини.LIVE
  • Похорон
    Похорон військової Рязанцевої. Фото: Новини.LIVE
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Кримчанка брала участь у Революції гідності, рятувала поранених на Інститутській вулиці.

У лютому 2022 року "Ялта" долучилася до лав територіальної оборони, а згодом приєдналася до нового підрозділу у складі Десантно-штурмових військ.

За даними пресслужби 78 ОДШП, Шура Рязанцева переводилася в інший підрозділ. Відомо, що їй лишався один день до переведення. Про смерть захисниці 11 червня повідомила її сестра, за тиждень до цього 2 червня "Ялті" виповнилося 40 років. 

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на фронті загинула військова Шура Рязанцева з позивним "Ялта".

Нагадаємо, зірка "Ліги Сміху" Віктор Розовий переніс складні операції і розповів, в якому зараз стані після поранення на фронті. Також на війні загинув актор Євген Шумілов.

Україна
Київ
війна в Україні
військові
похорон

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