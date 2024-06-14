У Києві прощаються із військовою Шурою Рязанцевою

Портрет Шури Рязанцевої. Фото: Новини.LIVE

У столичному Михайлівському соборі проходить відспівування військової Шури Рязанцевої, яка носила позивний "Ялта". Згодом церемонія прощання переміститься на майдан Незалежності.

Про це повідомляють Новини.Live у п'ятницю, 14 червня.

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Похорон Шури Рязанцевої

У Києві почалася церемонія прощання з військовою Шурою Рязанцевою із позивним "Ялта". О 13:30 відбудеться прощання на майдані Незалежності.

Поховають захисницю на Берковецькому кладовищі о 16:00.

Що відомо про Шуру Рязанцеву

У цивільному житті Шура була стилісткою, зокрема вдягала акторів "Кварталу 95". 2014 року дівчина потрапила у ворожий полон у рідному Криму.

У перший день повномасштабного вторгнення "Ялта" пішла до столичного військкомату, а згодом вступила до підрозділу тероборони.

Відспівування у Михайлівському соборі. Фото: Новини.LIVE

Родичі та близькі покійної. Фото: Новини.LIVE

Похорон Шури Рязанцевої. Фото: Новини.LIVE

Відспівування військової Шури Рязанцевої. Фото: Новини.LIVE

Прощання із Шурою Рязанцевою. Фото: Новини.LIVE

Відспівування військової у соборі. Фото: Новини.LIVE

Похорон військової Рязанцевої. Фото: Новини.LIVE 1 / 7

Кримчанка брала участь у Революції гідності, рятувала поранених на Інститутській вулиці.

У лютому 2022 року "Ялта" долучилася до лав територіальної оборони, а згодом приєдналася до нового підрозділу у складі Десантно-штурмових військ.

За даними пресслужби 78 ОДШП, Шура Рязанцева переводилася в інший підрозділ. Відомо, що їй лишався один день до переведення. Про смерть захисниці 11 червня повідомила її сестра, за тиждень до цього 2 червня "Ялті" виповнилося 40 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на фронті загинула військова Шура Рязанцева з позивним "Ялта".

Нагадаємо, зірка "Ліги Сміху" Віктор Розовий переніс складні операції і розповів, в якому зараз стані після поранення на фронті. Також на війні загинув актор Євген Шумілов.