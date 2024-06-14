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В Киеве проходит церемония прощания с военной Шурой Рязанцевой

14 июня 2024 13:18
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
В Киеве прощаются с военной Шурой Рязанцевой
Портрет Шуры Рязанцевой. Фото: Новости.
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

В столичном Михайловском соборе проходит отпевание военной Шуры Рязанцевой, носившей позывной "Ялта". Впоследствии церемония прощания переместится на майдан Незалежности.

Об этом сообщают Новини.Live в пятницу, 14 июня.

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Похороны Шуры Рязанцевой

В Киеве началась церемония прощания с военной Шурой Рязанцевой с позывным "Ялта". В 13:30 состоится прощание на майдане Незалежности.

Похоронят защитницу на Берковецком кладбище в 16:00.

В гражданской жизни Шура была стилисткой, в том числе одевала актеров "Квартала 95". В 2014 году девушка попала во враждебный плен в родном Крыму.

В первый день полномасштабного вторжения "Ялта" пошла в столичный военкомат, а впоследствии вступила в подразделение терробороны.

  • Отпевание
    Отпевание в Михайловском соборе. Фото: Новости.
  • Семья покойной
    Родственники и близкие усопшей. Фото: Новости.
  • Отпевание военного
    Похороны Шуры Рязанцевой. Фото: Новости.
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Крымчанка участвовала в революции достоинства, спасала раненых на Институтской улице.

В феврале 2022 года "Ялта" присоединилась к рядам территориальной обороны, а затем присоединилась к новому подразделению в составе Десантно-штурмовых войск.

Напомним, ранее сообщалось, что на фронте погибла военная Шура Рязанцева с позывным "Ялта".

Напомним, звезда "Лиги Смеха" Виктор Розовый перенес сложные операции и рассказал, в каком сейчас состоянии после ранения на фронте. Также на войне погиб актер Евгений Шумилов.

Украина
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