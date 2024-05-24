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У Києві можуть відключати світло у "сірих зонах" графіків — в Yasno назвали причину

24 травня 2024 20:54
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Києві можуть відключати світло у "сірих зонах" графіків — в Yasno назвали причину
Енергетики лагодять пошкоджені електролінії. Фото: grids.dtek.com
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Києві сьогодні, 24 травня, можуть відключати світло у світло-сірих зонах графіків. Учора відключення по Києву тривали вісім годин і були найтривалішими за останні дні.

Про це заявив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко.

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Коваленко також повідомив, що на завтра, 25 травня, ліміти для Києва від Укренерго на 2 години — з 20:00 до 22:00. Покриття потреб столиці — 87%.

"Сьогодні на вечір ліміти значні, може бути обмеження у світло-сірих зонах… з великою ймовірністю", — повідомив він.

Окрім того, очільник Yasno розповів, що відключення по Києву вчора в середньому тривали 8 годин за добу. І були найбільші за останні дні.

"Деяким будинкам не пощастило — наклалися аварії, яких побільшало через шквальний вітер", — пояснив Коваленко.

Він також закликав киян, у яких нема світла поза графіком, зв'язуватися з мережами для оперативного вирішення проблеми.

Раніше українців попередили про погіршення якості мобільного зв'язку та інтернету під час відключень електроенергії. 

Також ми писали, що у Міненерго готуються до масштабного заощадження витрат енергомереж в Україні.

Київ
Укренерго
YASNO
відключення світла
світло

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