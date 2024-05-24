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В Киеве могут отключать свет в "серых зонах" графиков — в Yasno назвали причину

24 мая 2024 20:54
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Киеве могут отключать свет в "серых зонах" графиков — в Yasno назвали причину
Энергетики чинят поврежденные электролинии. Фото: grids.dtek.com
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Киеве сегодня, 24 мая, могут отключать свет в светло-серых зонах графиков. Вчера отключения по Киеву продолжались восемь часов и были самыми продолжительными за последние дни.

Об этом заявил гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко.

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Коваленко также сообщил, что на завтра, 25 мая, лимиты для Киева от Укрэнерго на 2 часа — с 20:00 до 22:00. Покрытие потребностей столицы — 87%.

"Сегодня на вечер лимиты значительны, могут быть ограничения в светло-серых зонах… с большой вероятностью", — сообщил он.

Кроме того, глава Yasno рассказал, что отключения по Киеву вчера в среднем продолжались 8 часов в сутки. И были самые большие за последние дни.

"Некоторым домам не повезло - наложились аварии, которых стало больше из-за шквального ветра", — пояснил Коваленко.

Он также призвал киевлян, у которых нет света вне графика связываться с сетями для оперативного решения проблемы.

Ранее украинцев предупредили об ухудшении качества мобильной связи и интернета при отключении электроэнергии.

Также мы писали, что в Минэнерго готовятся к масштабному сбережению расходов энергосетей в Украине.

Киев
Укрэнерго
YASNO
отключения света
свет

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