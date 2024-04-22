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У кіберполіції попередили українців про шахрайську схему з посилками

22 квітня 2024 08:41
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У кіберполіції попередили українців про шахрайську схему з посилками
Отримання посилки. Фото ілюстративне: Freepik
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Працівники кіберполіції попередили українців про шахрайську схему, згідно з якою аферисти розповсюджують СМС-повідомлення про надходження посилок від імені відомого українського поштового сервісу. Сповіщення містять фішингові посилання, переходячи за яким шахраї видурюють платіжні дані користувачів. 

Про це йдеться у заяві кіберполіції. 

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Шахрайська схема з посилкою

"Аферисти переконують жертву перейти за посиланням на підконтрольний їм ресурс, та ввести дані своєї банківської картки (ім’я власника, номер, CVV-код та термін дії). У подальшому зловмисники купують різноманітні товари онлайн, використовуючи для розрахунку незаконно отримані дані громадян", — написали у кіберполіції, говорячи про деталі шахрайської схеми. 

У зв'язку з цим там закликали українців:

  • не переходити за сумнівними гіперпосиланнями;
  • отримувати дані про ту чи іншу посилку на офіційному сайті чи у застосунку;
  • перевіряти правильність URL-адреси сайту перед введенням конфіденційних даних;
  • у випадку чого не повідомляти стороннім особам коди-підтвердження, які приходять у SMS-повідомленнях або безпосередньо у застосунки. 

Крім того, працівники кіберполіції радять створити окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу, або сплачувати кошти за товар лише після його отримання. 

"При розголошенні платіжної інформації шахраям — негайно зверніться до банку та заблокуйте карту", — закликали у кіберполіції. 

Шахрайська схема
Фото: Кіберполіція
Шахрайська схема
Скриншот допису

Нагадаємо, у Києві викрили шахраїв, які пропонували працевлаштування за кордоном.

Тим часом відомий співак Володимир Дантес розповів, як шахраї викрали понад 100 тисяч гривень з його картки. 

кіберполіція
українці
Україна
шахрайство
посилки

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