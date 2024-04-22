У кіберполіції попередили українців про шахрайську схему з посилками

Отримання посилки. Фото ілюстративне: Freepik

Працівники кіберполіції попередили українців про шахрайську схему, згідно з якою аферисти розповсюджують СМС-повідомлення про надходження посилок від імені відомого українського поштового сервісу. Сповіщення містять фішингові посилання, переходячи за яким шахраї видурюють платіжні дані користувачів.

Про це йдеться у заяві кіберполіції.

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"Аферисти переконують жертву перейти за посиланням на підконтрольний їм ресурс, та ввести дані своєї банківської картки (ім’я власника, номер, CVV-код та термін дії). У подальшому зловмисники купують різноманітні товари онлайн, використовуючи для розрахунку незаконно отримані дані громадян", — написали у кіберполіції, говорячи про деталі шахрайської схеми.

У зв'язку з цим там закликали українців:

не переходити за сумнівними гіперпосиланнями;

отримувати дані про ту чи іншу посилку на офіційному сайті чи у застосунку;

перевіряти правильність URL-адреси сайту перед введенням конфіденційних даних;

у випадку чого не повідомляти стороннім особам коди-підтвердження, які приходять у SMS-повідомленнях або безпосередньо у застосунки.

Крім того, працівники кіберполіції радять створити окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу, або сплачувати кошти за товар лише після його отримання.

"При розголошенні платіжної інформації шахраям — негайно зверніться до банку та заблокуйте карту", — закликали у кіберполіції.

Фото: Кіберполіція

Скриншот допису

Нагадаємо, у Києві викрили шахраїв, які пропонували працевлаштування за кордоном.

Тим часом відомий співак Володимир Дантес розповів, як шахраї викрали понад 100 тисяч гривень з його картки.