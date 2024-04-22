У кіберполіції попередили українців про шахрайську схему з посилками
Працівники кіберполіції попередили українців про шахрайську схему, згідно з якою аферисти розповсюджують СМС-повідомлення про надходження посилок від імені відомого українського поштового сервісу. Сповіщення містять фішингові посилання, переходячи за яким шахраї видурюють платіжні дані користувачів.
Про це йдеться у заяві кіберполіції.
Шахрайська схема з посилкою
"Аферисти переконують жертву перейти за посиланням на підконтрольний їм ресурс, та ввести дані своєї банківської картки (ім’я власника, номер, CVV-код та термін дії). У подальшому зловмисники купують різноманітні товари онлайн, використовуючи для розрахунку незаконно отримані дані громадян", — написали у кіберполіції, говорячи про деталі шахрайської схеми.
У зв'язку з цим там закликали українців:
- не переходити за сумнівними гіперпосиланнями;
- отримувати дані про ту чи іншу посилку на офіційному сайті чи у застосунку;
- перевіряти правильність URL-адреси сайту перед введенням конфіденційних даних;
- у випадку чого не повідомляти стороннім особам коди-підтвердження, які приходять у SMS-повідомленнях або безпосередньо у застосунки.
Крім того, працівники кіберполіції радять створити окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу, або сплачувати кошти за товар лише після його отримання.
"При розголошенні платіжної інформації шахраям — негайно зверніться до банку та заблокуйте карту", — закликали у кіберполіції.
Нагадаємо, у Києві викрили шахраїв, які пропонували працевлаштування за кордоном.
Тим часом відомий співак Володимир Дантес розповів, як шахраї викрали понад 100 тисяч гривень з його картки.
Читайте Новини.LIVE!