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В киберполиции предупредили украинцев о мошеннической схеме с посылками

22 апреля 2024 08:41
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В киберполиции предупредили украинцев о мошеннической схеме с посылками
Получение посылки. Фото иллюстративное: Freepik
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Сотрудники киберполиции предупредили украинцев о мошеннической схеме, согласно которой аферисты распространяют СМС-сообщения о поступлении посылок от имени известного украинского почтового сервиса. Уведомления содержат фишинговые ссылки, переходя по которым мошенники выманивают платежные данные пользователей.

Об этом говорится в заявлении киберполиции.

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"Аферисты убеждают жертву перейти по ссылке на подконтрольный им ресурс и ввести данные своей банковской карты (имя владельца, номер, CVV-код и срок действия). В дальнейшем злоумышленники покупают различные товары онлайн, используя для расчета незаконно полученные данные граждан", — написали в киберполиции, говоря о деталях мошеннической схемы.

В связи с этим там призывали украинцев:

  • не переходить по сомнительным гиперссылкам;
  • получать данные о той или иной посылке на официальном сайте или в приложении;
  • проверять правильность URL сайта перед вводом конфиденциальных данных;
  • в случае чего не сообщать посторонним лицам коды-подтверждения, приходящие в SMS-сообщениях или непосредственно в приложении.

Кроме того, работники киберполиции советуют создать отдельную интернет-карту для онлайн-шопинга или платить средства за товар только после его получения.

"При разглашении платежной информации мошенникам — немедленно обратитесь в банк и заблокируйте карту", — призвали в киберполиции.

Мошенническая схема
Фото: Киберполиция
Мошенническая схема
Скриншот сообщения

Напомним, в Киеве разоблачили мошенников, предлагавших трудоустройство за границей.

Тем временем известный певец Владимир Дантес рассказал, как мошенники похитили более 100 тысяч гривен с его карты.

киберполиция
украинцы
Украина
мошенничество
посылки

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