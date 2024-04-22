В киберполиции предупредили украинцев о мошеннической схеме с посылками

Получение посылки. Фото иллюстративное: Freepik

Сотрудники киберполиции предупредили украинцев о мошеннической схеме, согласно которой аферисты распространяют СМС-сообщения о поступлении посылок от имени известного украинского почтового сервиса. Уведомления содержат фишинговые ссылки, переходя по которым мошенники выманивают платежные данные пользователей.

Об этом говорится в заявлении киберполиции.

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Мошенническая схема с посылкой

"Аферисты убеждают жертву перейти по ссылке на подконтрольный им ресурс и ввести данные своей банковской карты (имя владельца, номер, CVV-код и срок действия). В дальнейшем злоумышленники покупают различные товары онлайн, используя для расчета незаконно полученные данные граждан", — написали в киберполиции, говоря о деталях мошеннической схемы.

В связи с этим там призывали украинцев:

не переходить по сомнительным гиперссылкам;

получать данные о той или иной посылке на официальном сайте или в приложении;

проверять правильность URL сайта перед вводом конфиденциальных данных;

в случае чего не сообщать посторонним лицам коды-подтверждения, приходящие в SMS-сообщениях или непосредственно в приложении.

Кроме того, работники киберполиции советуют создать отдельную интернет-карту для онлайн-шопинга или платить средства за товар только после его получения.

"При разглашении платежной информации мошенникам — немедленно обратитесь в банк и заблокируйте карту", — призвали в киберполиции.

Фото: Киберполиция

Скриншот сообщения

Напомним, в Киеве разоблачили мошенников, предлагавших трудоустройство за границей.

Тем временем известный певец Владимир Дантес рассказал, как мошенники похитили более 100 тысяч гривен с его карты.