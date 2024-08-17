У Хорватії трьох українців звинуватили у підпалі порту — подробиці

У Хорватії трьох українців звинуватили у підпалі порту — знищено 35 суден
У Хорватії оголосили у розшук трьох українців за звинуваченням у підпалі порту Медулін. Підозрювані знищили 35 катерів.
Про це інформує хорватське видання Jutarnji list.
У Хорватії розшукують трьох українців
Як заявили у департаменті поліції Істрії, у скоєнні злочину підозрюють трьох українців — одному зі зловмисників 28 років, іншим двом — 25.
"Встановлено, що троє громадян України за попередньою змовою 14 травня прибули до Хорватії з Польщі та припаркували автомобіль в районі Медуліна, звідки попрямували в напрямку порту. Близько 3:40 ночі, поки двоє інших зловмисників були на варті, один із 25-річних хлопців прослизнув через огороджену частину пірса та попрямував до причалу", — йдеться в повідомленні поліції.
Далі один з підозрюваних, як пише видання, кинув пляшку з легкозаймистою рідиною та спричинив пожежу, яка перекинулася на 34 пришвартовані судна. 22 з них згоріли повністю, а інші було пошкоджено вогнем.
Пожежа завдала власникам яхт, катерів та човнів матеріальних збитків на суму близько двох мільйонів євро.
Хорватська поліція додає, що зловмисникам вдалося втекти з країни. Кримінальну справу проти них спрямовано до прокуратури. Паліїв чекає міжнародний розшук.
Читайте Новини.LIVE!