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В Хорватии троих украинцев обвинили в поджоге порта — уничтожено 35 судов

17 августа 2024 17:51
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
В Хорватии троих украинцев обвинили в поджоге порта — подробности
Уничтоженные катера в порту Медулина. Фото: Goran Sebelic/Cropix
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

В Хорватии объявили в розыск троих украинцев по обвинению в поджоге порта Медулин. Подозреваемые уничтожили 35 катеров.

Об этом информирует хорватское издание Jutarnji list.

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Как заявили в департаменте полиции Истрии, в совершении преступления подозревают троих украинцев — одному из злоумышленников 28 лет, другим двоим — 25.

пожар хорватия
Пожар на катерах в Медулине. Источник: Goran Sebelic/Cropix

"Установлено, что трое граждан Украины по предварительному сговору 14 мая прибыли в Хорватию из Польши и припарковали автомобиль в районе Медулина, откуда направились в направлении порта. Около 3:40 ночи, пока двое других злоумышленников были на страже, один из 25-летних парней проскользнул через огражденную часть пирса и направился к причалу", — говорится в сообщении полиции.

украинцы совершили пожар в хорватии
Пожар на катере в Медулине. Источник: Goran Sebelic/Cropix

Далее один из подозреваемых, как пишет издание, бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью и вызвал пожар, который опрокинулся на 34 пришвартованных судна. 22 из них сгорели полностью, а остальные были повреждены огнем.

хорватия пожар
Сгоревшие катера в Медулине. Источник: Goran Sebelic/Cropix

Пожар нанес владельцам яхт, катеров и лодок материальный ущерб на сумму около двух миллионов евро.

Хорватская полиция добавляет, что злоумышленникам удалось скрыться из страны. Уголовное дело против них направлено в прокуратуру. Поджигателей ждет международный розыск.

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