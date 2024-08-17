В Хорватии троих украинцев обвинили в поджоге порта — подробности

Уничтоженные катера в порту Медулина. Фото: Goran Sebelic/Cropix

В Хорватии объявили в розыск троих украинцев по обвинению в поджоге порта Медулин. Подозреваемые уничтожили 35 катеров.

Об этом информирует хорватское издание Jutarnji list.

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Как заявили в департаменте полиции Истрии, в совершении преступления подозревают троих украинцев — одному из злоумышленников 28 лет, другим двоим — 25.

Пожар на катерах в Медулине. Источник: Goran Sebelic/Cropix

"Установлено, что трое граждан Украины по предварительному сговору 14 мая прибыли в Хорватию из Польши и припарковали автомобиль в районе Медулина, откуда направились в направлении порта. Около 3:40 ночи, пока двое других злоумышленников были на страже, один из 25-летних парней проскользнул через огражденную часть пирса и направился к причалу", — говорится в сообщении полиции.

Пожар на катере в Медулине. Источник: Goran Sebelic/Cropix

Далее один из подозреваемых, как пишет издание, бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью и вызвал пожар, который опрокинулся на 34 пришвартованных судна. 22 из них сгорели полностью, а остальные были повреждены огнем.

Сгоревшие катера в Медулине. Источник: Goran Sebelic/Cropix

Пожар нанес владельцам яхт, катеров и лодок материальный ущерб на сумму около двух миллионов евро.

Хорватская полиция добавляет, что злоумышленникам удалось скрыться из страны. Уголовное дело против них направлено в прокуратуру. Поджигателей ждет международный розыск.