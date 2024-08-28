Жінка спалила український прапор, її очікує штраф або ув'язнення

Український прапор на бойових позиціях. Фото ілюстративне:

Працівники головного управління кримінального аналізу Національної поліції в Хмельницькій області виявили відео з камер спостереження, на якому було зафіксовано спаленням українського стягу. Розслідування встановило, що цей вчинок учинила 29-річна мешканка Летичева.

Про це повідомили на сайті поліції Хмельницької області у середу, 28 серпня.

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За виявленим фактом спалення державного прапора поліція відкрила кримінальне провадження. Під час розслідування правоохоронці встановили, що зловмисницею є 29-річна мешканка Летичева.

Спалення державного прапора України. Фото: Національна поліція

За свій вчинок жінка понесе відповідальність за наругу над державними символами. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді штрафу у розмірі від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також їй можуть призначити пробаційний нагляд на строк до трьох років чи позбавлення волі на той самий термін.

Наразі працівники поліції встановлюють усі обставини цієї події.