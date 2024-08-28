Женщина сожгла украинский флаг, ее ждет штраф или заключение

Украинский флаг на боевых позициях. Фото иллюстративный:

Сотрудники главного управления криминального анализа Национальной полиции в Хмельницкой области обнаружили видео с камер наблюдения, на котором было зафиксировано сожжением украинского флага. Расследование установило, что этот поступок совершила 29-летняя жительница Летичева.

Об этом сообщили на сайте полиции Хмельницкой области в среду, 28 августа.

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По выявленному факту сожжения государственного флага полиция открыла уголовное производство. В ходе расследования правоохранители установили, что злоумышленницей является 29-летняя жительница Летичева.

Сожжение государственного флага Украины. Фото: Национальная полиция

За свой поступок женщина понесет ответственность за надругательство над государственными символами. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа в размере от одной до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Также ей могут назначить пробационный надзор сроком до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Работники полиции устанавливают все обстоятельства этого события.