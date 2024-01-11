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У Хмельницькій області викрили фігурантів, які ввозили в Україну психотропні речовини

11 січня 2024 14:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Хмельницькій області викрили фігурантів, які ввозили в Україну психотропні речовини
Правоохороне перевіряє ноутбук фігуранта. Фото: t.me/UA_National_Police
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Хмельницькій області викрили злочинне угруповання, яке налагодило канал із незаконного ввезення в Україну психотропних речовин з Італії. Прибуток за рік становив близько 10 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Нацполіція України.

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Ввезення в Україну психотропних речовин

Протиправну діяльність організував 18-річний мешканець Хмельницького. Для збуту "продукції" він створив та адміністрував вебсайт, який функціонував під виглядом звичайної інтернет-аптеки. До того ж він організував роботу операторів сайту з прийому заявок.

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Психотропні речовини, які вилучили у фігурантів. Фото: t.me/UA_National_Police 

"До "бізнесу" хлопець залучив ще чотирьох спільників, які налагодили "схему" збуту на території України психотропних речовин, ввезених з-за кордону. У кожного члена угруповання були чітко визначені обов’язки. Один з фігурантів, мешканець Італії, здійснював закупівлю психотропів на її території, відповідно до отриманих на сайті замовлень. Надалі зловмисник передавав речовини водію міжнародних автобусних перевезень", — йдеться у повідомленні.

Водій ввозив психотропні речовини в Україну та віддавав їх іншим фігурантам для надсилання замовникам за допомогою послуг однієї з поштових служб.

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Психотропні речовини, які вилучили у фігурантів. Фото: t.me/UA_National_Police 

Прибуток фігуранти розподіляли між собою та "виводили" через банківські рахунки сторонніх осіб. У поліції розповіли, що за рік їм вдалося заробити понад 10 мільйонів гривень.

Правоохоронці провели 17 обшуків на території за місцями мешкання фігурантів та в транспортних засобах, а також місцях зберігання заборонених до обігу речовин. Вони вилучили комп’ютерну техніку, мережеве обладнання, мобільні телефони, банківські та сім-картки, печатки, паспорти, товарно-транспортні накладні, понад 2 000 бланків рецептів, "чорнові" записи, а також понад 16 000 таблеток з вмістом психотропних речовин.

За словами слідчих, приблизна вартість вилучених психотропних речовин за цінами "чорного" ринку становить близько півтора мільйона гривень.

"Двом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, ще одному їхньому спільнику — домашнього арешту. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Після проведення усіх процесуальних дій прийматиметься рішення про оголошення підозри ще одному фігуранту", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Львові 90-річний чоловік вбив сокирою свою 49-річну невістку. Правоохоронці вже затримали зловмисника.

Також ми писали, що в Одесі правоохоронці викрили місцеву мешканку, яка займалася збутом наркотиків. Жінка відправляла "товар" клієнтам через поштомат.

Італія
наркотики
поліція
Україна
Хмельницька область

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