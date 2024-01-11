В Хмельницкой области разоблачили фигурантов, которые ввозили в Украину психотропные вещества

Правоохранитель проверяет ноутбук фигуранта. Фото: t.me/UA_National_Police

В Хмельницкой области разоблачили преступную группировку, которая наладила канал по незаконному ввозу в Украину психотропных веществ из Италии. Прибыль за год составила около 10 миллионов гривен.

Об этом сообщает Нацполиция Украины.

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Ввоз в Украину психотропных веществ

Противоправную деятельность организовал 18-летний житель Хмельницкого. Для сбыта продукции он создал и администрировал веб-сайт, который функционировал под видом обычной интернет-аптеки. К тому же он организовал работу операторов сайта по приему заявок.

Психотропные вещества, которые изъяли у фигурантов. Фото: t.me/UA_National_Police

"К "бизнесу" парень привлек еще четырех сообщников, которые наладили "схему" сбыта на территории Украины психотропных веществ, ввезенных из-за рубежа. У каждого члена группировки были четко определены обязанности. Один из фигурантов, житель Италии, осуществлял закупку психотропов на ее территории, в соответствии с полученными на сайте заказов. В дальнейшем злоумышленник передавал вещества водителю международных автобусных перевозок", — говорится в сообщении.

Водитель ввозил психотропные вещества в Украину и отдавал их другим фигурантам для передачи заказчикам с помощью услуг одной из почтовых служб.

Психотропные вещества, которые изъяли у фигурантов. Фото: t.me/UA_National_Police

Прибыль фигуранты распределяли между собой и "выводили" через банковские счета посторонних лиц. В полиции рассказали, что за год им удалось заработать больше 10 миллионов гривен.

Правоохранители провели 17 обысков на территории по местам проживания фигурантов и в транспортных средствах, а также местах хранения запрещенных к обращению веществ. Они изъяли компьютерную технику, сетевое оборудование, мобильные телефоны, банковские и сим-карты, печати, паспорта, товарно-транспортные накладные, более 2 000 бланков рецептов, "черновые" записи, а также более 16 000 таблеток с содержанием психотропных веществ.

По словам следователей, приблизительная стоимость изъятых психотропных веществ по ценам "черного" рынка составляет около полутора миллионов гривен.

"Двум фигурантам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, еще одному их сообщнику — домашнего ареста. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества. После проведения всех процессуальных действий будет приниматься решение об объявлении подозрения еще одному фигуранту", — говорится в сообщении.

Напомним, во Львове 90-летний мужчина убил топором свою 49-летнюю невестку. Правоохранители уже задержали злоумышленника.

Также мы писали, что в Одессе правоохранители разоблачили местную жительницу, которая занималась сбытом наркотиков. Женщина отправляла "товар" клиентам по почтомату.