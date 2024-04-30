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У Херсонській громаді катастрофічна ситуація зі школами та дитсадками

30 квітня 2024 05:53
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
У Херсонській громаді пошкоджені або зруйновані більшість навчальних закладів
Зруйнований клас у херсонській школі. Фото: Facebook/Херсонська МВА
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У Херсонській громаді через постійні російські обстріли пошкоджені 130 закладів освіти. У тому числі майже 60 гімназій та шкіл, понад 70 дитсадків. Повністю знищені дві школи та два дитячих садочка. 

Про це у понеділок, 29 квітня,  повідомили у Херсонській міській військовій адміністрації

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Чотирнадцять закладів освіти постраждали у червні 2023 року, коли російські окупанти підірвали греблю на Каховській ГЕС.

"На момент повномасштабного вторгнення росії в Україну в Херсонській міській територіальній громаді діяв 151 заклад середньої, дошкільної, позашкільної та профтехосвіти. Наразі ворогом пошкоджено 86% з них", — йдеться у повідомленні міської влади.

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Скриншот з Facebook/Херсонська МВА

Також міська рада показала фотографії зруйнованих навчальних закладів Херсону.

  • У Херсонській громаді катастрофічна ситуація зі школами та дитсадками - фото 2
    Зруйновані навчальні заклади Херсону. Фото: Facebook/Херсонська МВА
  • У Херсонській громаді катастрофічна ситуація зі школами та дитсадками - фото 3
    Зруйновані навчальні заклади Херсону. Фото: Facebook/Херсонська МВА
  • У Херсонській громаді катастрофічна ситуація зі школами та дитсадками - фото 4
    Зруйновані навчальні заклади Херсону. Фото: Facebook/Херсонська МВА
  • У Херсонській громаді катастрофічна ситуація зі школами та дитсадками - фото 5
    Зруйновані навчальні заклади Херсону. Фото: Facebook/Херсонська МВА
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Нагадаємо, 26 квітня російські загарбники в черговий раз обстріляли Херсонську область. Внаслідок їх злочинних дій постраждали житлові будинки, торговельний центр та дитячий садок. Також впродовж 24-25 квітня окупанти обстріляли дев'ять населених пунктів Херсонської області та сам Херсон.  Троє осіб отримали поранення. 

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Херсон
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