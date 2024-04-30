У Херсонській громаді пошкоджені або зруйновані більшість навчальних закладів

Зруйнований клас у херсонській школі. Фото: Facebook/Херсонська МВА

У Херсонській громаді через постійні російські обстріли пошкоджені 130 закладів освіти. У тому числі майже 60 гімназій та шкіл, понад 70 дитсадків. Повністю знищені дві школи та два дитячих садочка.

Про це у понеділок, 29 квітня, повідомили у Херсонській міській військовій адміністрації.

Читайте також:

Більшість навчальних закладів громади подшкоджені під час ворожих обстрілів

Чотирнадцять закладів освіти постраждали у червні 2023 року, коли російські окупанти підірвали греблю на Каховській ГЕС.

"На момент повномасштабного вторгнення росії в Україну в Херсонській міській територіальній громаді діяв 151 заклад середньої, дошкільної, позашкільної та профтехосвіти. Наразі ворогом пошкоджено 86% з них", — йдеться у повідомленні міської влади.

Скриншот з Facebook/Херсонська МВА

Також міська рада показала фотографії зруйнованих навчальних закладів Херсону.

Зруйновані навчальні заклади Херсону. Фото: Facebook/Херсонська МВА

Зруйновані навчальні заклади Херсону. Фото: Facebook/Херсонська МВА

Зруйновані навчальні заклади Херсону. Фото: Facebook/Херсонська МВА

Зруйновані навчальні заклади Херсону. Фото: Facebook/Херсонська МВА 1 / 4

Нагадаємо, 26 квітня російські загарбники в черговий раз обстріляли Херсонську область. Внаслідок їх злочинних дій постраждали житлові будинки, торговельний центр та дитячий садок. Також впродовж 24-25 квітня окупанти обстріляли дев'ять населених пунктів Херсонської області та сам Херсон. Троє осіб отримали поранення.