В Херсонской общине повреждено или разрушено большинство учебных заведений

Разрушенный класс в Херсонской школе. Фото: Facebook/Херсонская ГВА

В Херсонской общине из-за постоянных российских обстрелов повреждены 130 учебных заведений. В том числе около 60 гимназий и школ, более 70 детсадов. Полностью уничтожены две школы и два детских сада.

Об этом в понедельник, 29 апреля, сообщили в Херсонской городской военной администрации.

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Четырнадцать учебных заведений пострадали в июне 2023 года, когда российские оккупанты взорвали дамбу на Каховской ГЭС.

"На момент полномасштабного вторжения России в Украину в Херсонской городской территориальной общине действовало 151 заведение среднего, дошкольного, внешкольного и профтехобразования. В настоящее время враг повреждил 86% из них", — говорится в сообщении городских властей.

Скриншот с Facebook/Херсонская ГВА

Также городской совет показал фотографии разрушенных учебных заведений Херсона.

Разрушеные учебные заведения Херсона. Фото: Facebook/Херсонская ГВА

Разрушеные учебные заведения Херсона. Фото: Facebook/Херсонская ГВА

Разрушеные учебные заведения Херсона. Фото: Facebook/Херсонская ГВА

Разрушеные учебные заведения Херсона. Фото: Facebook/Херсонская ГВА 1/4 ​ 4

Напомним, 26 апреля российские захватчики в очередной раз обстреляли Херсонскую область. В результате их преступных действий пострадали жилые дома, торговый центр и детский сад. Также в течение 24-25 апреля оккупанті обстреляли девять населенных пунктов Херсонской области и сам Херсон. Три человека получили ранения.