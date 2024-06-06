В Харкові бійка між працівниками ТЦК та місцевими

Працівники ТЦК. Ілюстративне фото: Львівський обласний ТЦК та СП

У Харкові сталась бійка між місцевими жителями та працівниками Територіального центру комплектування. Інцидент зняли на відео.

Про це повідомляє Новини.LIVE Харків у четвер, 6 червня.

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На відео, яке опублікували в Telegram, видно, як чоловік лежить на землі, а довкола нього місцеві жителі та працівники ТЦК.

Ймовірно, що працівники Територіального центру комплектування намагались забрати чоловіка, але його почали відбивати місцеві мешканці. Поки що подробиць інциденту та коментарів від мешканців немає.

Нагадаємо, в Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію, згідно з яким було визначено порядок адміністративного затримання і доставлення громадян до ТЦК та СП. Відтепер військкоми не можуть це робити без представників поліції.

У селі Баранівка на Житомирщині поховали місцевого мешканця — 32-річного Сергія Ковальчука. 29 травня чоловік з множинними травмами в стані коми потрапив до Звягельської лікарні, де за кілька днів помер. Родина заявляє, що має інформацію, ніби Сергія побили в місцевому райвідділі територіального центру комплектування та соціальної підтримки.