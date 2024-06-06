В Харькове потасовка между работниками ТЦК и местными

Работники ТЦК. Иллюстративное фото: Львовский обласной ТЦК и СП

В Харькове произошла потасовка между местными жителями и работниками Территориального центра комплектования. Инцидент был снят на видео.

Об этом сообщает Новини.LIVE Харків в четверг, 6 июня.

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На видео, опубликованном в Telegram, видно, как мужчина лежит на земле, а вокруг него местные жители и работники ТЦК.

Вероятно, работники Территориального центра комплектования пытались забрать мужчину, но его начали отбивать местные жители. Пока подробностей инцидента и комментариев от жителей нет.

Напомним, в Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации, согласно которому был определен порядок административного задержания и доставки граждан в ТЦК и СП. Военкомы не могут это делать без представителей полиции.

В селе Барановка Житомирской области похоронили местного жителя — 32-летнего Сергея Ковальчука. 29 мая мужчина с множественными травмами в состоянии комы попал в Звягельскую больницу, где через несколько дней скончался. Семья заявляет, что располагает информацией, что Сергея избили в местном райотделе территориального центра комплектования и социальной поддержки.