В Харькове потасовка между работниками ТЦК и местными

В Харькове работники ТЦК подрались с местными жителями
В Харькове произошла потасовка между местными жителями и работниками Территориального центра комплектования. Инцидент был снят на видео.
Об этом сообщает Новини.LIVE Харків в четверг, 6 июня.
Драка в Харькове между ТЦК и гражданами
На видео, опубликованном в Telegram, видно, как мужчина лежит на земле, а вокруг него местные жители и работники ТЦК.
Вероятно, работники Территориального центра комплектования пытались забрать мужчину, но его начали отбивать местные жители. Пока подробностей инцидента и комментариев от жителей нет.
Напомним, в Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации, согласно которому был определен порядок административного задержания и доставки граждан в ТЦК и СП. Военкомы не могут это делать без представителей полиции.
В селе Барановка Житомирской области похоронили местного жителя — 32-летнего Сергея Ковальчука. 29 мая мужчина с множественными травмами в состоянии комы попал в Звягельскую больницу, где через несколько дней скончался. Семья заявляет, что располагает информацией, что Сергея избили в местном райотделе территориального центра комплектования и социальной поддержки.
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