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У Канаді хочуть судитися проти трьох соцмереж та вимагають мільярдні компенсації

1 квітня 2024 09:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Канаді хочуть судитися проти трьох соцмереж та вимагають мільярдні компенсації
Застосунок Tik Tok на телефоні. Фото: freepik
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Шкільні ради Канади висунули класовий позов на 3,4 млрд доларів США проти трьох найбільших компаній соцмереж. Їх звинувачують у негативному впливі на розвиток дітей.

Про це повідомляє канадський суспільний мовник CBC News

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Чотири основні шкільні ради Онтаріо подають до суду на деякі з найбільших компаній соціальних мереж через їхні продукти. Там стверджують, що вони негативно змінюють спосіб мислення, поведінку та навчання дітей, а також порушують роботу школи. 

Так, громадські окружні шкільні ради Торонто й Оттави вимагають від компаній Meta Platforms Inc., Snap Inc. та ByteDance Ltd., яким належать платформи Facebook, Instagram, Snapchat і TikTok відповідно компенсувати  4,5 млрд канадських доларів (близько 3,4 млрд доларів США).

"Соціальні медіакомпанії свідомо створили продукт, який викликає залежність і продається дітям. Наших учнів спіткала ментальна криза, а також кризи уваги й навчання через затяте й нестримне використання соціальних медіа. Ці соцмережі сприяють кібербулінгу, дезінформації й мові ненависті та відіграють роль у збільшенні випадків фізичного насильства у школах", — стверджують позивачі.

У виданні йдеться, аби відреагувати на ці виклики шкільні ради мусили залучати додаткові кошти, що призвело їх до скрутної фінансової ситуації. Тому вони закликають компанії соцмереж "відшкодувати" кошти системі освіти та змінити дизайн їх продукції, аби убезпечити дітей.

Нагадаємо, 25 березня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №11115 щодо регулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації, через які поширюється масова інформація, зокрема Telegram.

З 1 квітня користувачі з України, Росії та Білорусі зможуть контролювати, хто має можливість надсилати їм особисті повідомлення в месенджері Telegram. Нову функцію запровадять через численні повідомлення від незнайомців із закликами до терактів. 

Канада
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школи
діти
соцмережі
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