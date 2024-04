У Канаді хочуть судитися проти трьох соцмереж та вимагають мільярдні компенсації

Застосунок Tik Tok на телефоні. Фото: freepik

Шкільні ради Канади висунули класовий позов на 3,4 млрд доларів США проти трьох найбільших компаній соцмереж. Їх звинувачують у негативному впливі на розвиток дітей.

Про це повідомляє канадський суспільний мовник CBC News.

Чотири основні шкільні ради Онтаріо подають до суду на деякі з найбільших компаній соціальних мереж через їхні продукти. Там стверджують, що вони негативно змінюють спосіб мислення, поведінку та навчання дітей, а також порушують роботу школи.

Так, громадські окружні шкільні ради Торонто й Оттави вимагають від компаній Meta Platforms Inc., Snap Inc. та ByteDance Ltd., яким належать платформи Facebook, Instagram, Snapchat і TikTok відповідно компенсувати 4,5 млрд канадських доларів (близько 3,4 млрд доларів США).

"Соціальні медіакомпанії свідомо створили продукт, який викликає залежність і продається дітям. Наших учнів спіткала ментальна криза, а також кризи уваги й навчання через затяте й нестримне використання соціальних медіа. Ці соцмережі сприяють кібербулінгу, дезінформації й мові ненависті та відіграють роль у збільшенні випадків фізичного насильства у школах", — стверджують позивачі.

У виданні йдеться, аби відреагувати на ці виклики шкільні ради мусили залучати додаткові кошти, що призвело їх до скрутної фінансової ситуації. Тому вони закликають компанії соцмереж "відшкодувати" кошти системі освіти та змінити дизайн їх продукції, аби убезпечити дітей.

