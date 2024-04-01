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В Канаде хотят судиться против трех соцсетей и требуют миллиардные компенсации

1 апреля 2024 09:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Канаде хотят судиться против трех соцсетей и требуют миллиардные компенсации
Приложение Tik Tok на телефоне. Фото: freepik
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Школьные советы Канады выдвинули классовый иск на 3,4 млрд долларов США против трех крупнейших компаний соцсетей. Их обвиняют в негативном влиянии на развитие детей.

Об этом сообщает канадский общественный вещатель CBC News.

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Четыре основных школьных совета Онтарио подают в суд на некоторые из крупнейших компаний социальных сетей через их продукты. Там утверждают, что они негативно изменяют образ мышления, поведение и обучение детей, а также нарушают работу школы.

Так, общественные окружные школьные советы Торонто и Оттавы требуют от компаний Meta Platforms Inc., Snap Inc. и ByteDance Ltd., которым принадлежат платформы Facebook, Instagram, Snapchat и TikTok соответственно компенсировать 4,5 млрд. канадских долларов (около 3,4 млрд. долларов США).

"Социальные медиакомпании сознательно создали продукт, который вызывает зависимость и продается детям. Наших учеников постигал ментальный кризис, а также кризисы внимания и обучения из-за упорного и безудержного использования социальных медиа. Эти соцсети способствуют кибербуллингу, дезинформации и речи ненависти и речи насилия в школах", — утверждают истцы.

В издании говорится, чтобы отреагировать на эти вызовы школьные советы должны были привлекать дополнительные средства, что привело их к тяжелой финансовой ситуации. Поэтому они призывают компании соцсетей "возместить" средства системе образования и изменить дизайн их продукции, чтобы обезопасить детей.

Напомним, 25 марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №11115 по регулированию деятельности платформ совместного доступа к информации, через которые распространяется массовая информация, в частности Telegram.

С 1 апреля пользователи Украины, России и Беларуси смогут контролировать, кто имеет возможность отправлять им личные сообщения в мессенджере Telegram. Новая функция будет введена через многочисленные сообщения от незнакомцев с призывами к терактам.

Канада
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