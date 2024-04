В Канаде хотят судиться против трех соцсетей и требуют миллиардные компенсации

Приложение Tik Tok на телефоне. Фото: freepik

Школьные советы Канады выдвинули классовый иск на 3,4 млрд долларов США против трех крупнейших компаний соцсетей. Их обвиняют в негативном влиянии на развитие детей.

Об этом сообщает канадский общественный вещатель CBC News.

Почему в Канаде хотят судиться с компаниями соцсетей

Четыре основных школьных совета Онтарио подают в суд на некоторые из крупнейших компаний социальных сетей через их продукты. Там утверждают, что они негативно изменяют образ мышления, поведение и обучение детей, а также нарушают работу школы.

Так, общественные окружные школьные советы Торонто и Оттавы требуют от компаний Meta Platforms Inc., Snap Inc. и ByteDance Ltd., которым принадлежат платформы Facebook, Instagram, Snapchat и TikTok соответственно компенсировать 4,5 млрд. канадских долларов (около 3,4 млрд. долларов США).

"Социальные медиакомпании сознательно создали продукт, который вызывает зависимость и продается детям. Наших учеников постигал ментальный кризис, а также кризисы внимания и обучения из-за упорного и безудержного использования социальных медиа. Эти соцсети способствуют кибербуллингу, дезинформации и речи ненависти и речи насилия в школах", — утверждают истцы.

В издании говорится, чтобы отреагировать на эти вызовы школьные советы должны были привлекать дополнительные средства, что привело их к тяжелой финансовой ситуации. Поэтому они призывают компании соцсетей "возместить" средства системе образования и изменить дизайн их продукции, чтобы обезопасить детей.

