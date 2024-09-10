В Офісі Камали Гарріс не підтвердили плани про зустріч із Зеленським

У Камали Гарріс не підтвердили плани зустрічі з Володимиром Зеленським
Офіс віцепрезидентки США Камали Гарріс не підтвердив зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським. Там заявили, що наразі у планах немає зустрічей, які вони могли б анонсувати.
Про це повідомило видання "Голос Америки" у понеділок, 9 вересня.
Зустріч Зеленського з Гарріс
Джерела "Голосу Америки" повідомили, що наразі немає оголошених планів про поїздку Камали Гарріс до Нью-Йорка, де відбудеться засідання Генасамблеї ООН. Втім, віцепрезидентка США може зустрітися з міжнародними лідерами у Вашингтоні.
Президент України Володимир Зеленський 8 вересня заявив, що Україна представить невдовзі план перемоги президенту США Джо Байдену та кандидатам у президенти Дональду Трампу та Камалі Гарріс. Зеленський також планує бути присутнім в США на засіданні Генасамлеї ООН.
"Незмінно працюємо з представниками обох партій у Сполучених Штатах — на полях форуму в Італії провів зустріч із делегацією Конгресу США. Говорили, зокрема, про план перемоги для України — про певні його деталі. А повністю ми представимо всі кроки президенту США Байдену й обом кандидатам у президенти — Трампу та Гарріс", — заявив тоді Зеленський.
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