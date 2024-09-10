В Офисе Камалы Гаррис не подтвердили планы о встрече с Зеленским

Вице-президент США Камала Харрис. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Офис вице-президента США Камалы Харрис не подтвердил встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Там заявили, что в планах нет встреч, которые они могли бы анонсировать.

Об этом сообщило издание "Голос Америки" в понедельник, 9 сентября.

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Источники "Голоса Америки" сообщили, что пока нет объявленных планов о поездке Камалы Харрис в Нью-Йорк, где состоится заседание Генассамблеи ООН. Впрочем, вице-президент США может встретиться с международными лидерами в Вашингтоне.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 сентября заявил, что Украина вскоре представит план победы президенту США Джо Байдену и кандидатам в президенты Дональду Трампу и Камале Харрис. Зеленский также планирует присутствовать в США на заседании Генассамблеи ООН.

"Неизменно работаем с представителями обеих партий в Соединенных Штатах — на полях форума в Италии провел встречу с делегацией Конгресса США. Говорили, в частности, о плане победы для Украины — об определенных его деталях. А полностью мы представим все шаги президенту США Байдену и обоим кандидатам в президенты — Трампу и Гаррис", — заявил тогда Зеленский.