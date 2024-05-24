Собака, який став обличчям Dogecoin, помер 24 травня

Dogecoin. Фото: SkyNews

Собака, на ім'я Кабосу, який став обличчям криптовалюти Dogecoin, помер у віці 18 років. Відомо, що тварина хворіла на лейкемію та мала хворобу печінки.

Про це пише SkyNews у п'ятницю, 24 травня.

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"Для всіх, хто любив Кабосу, вранці 24 травня Кабосу перетнула веселковий міст. Щиро дякую всім за вашу підтримку протягом багатьох років", — написала у своїх соцмережах власниця собаки Ацуко Сато.

Вона подякувала за любов шанувальників собаки та зазначила, що він був найщасливішим у світі.

"Вона пішла дуже мирно, без страждань, ніби заснула, відчуваючи тепло моїх рук, що гладили її", — додала жінка.

Відомо, що власницею є вчителька з Японії пані Сато — вона забрала Кабосу у 2008 році з притулку для тварин. Собака стала інтернет-сенсацією та мемом у 2010 році, коли її фото зі схрещеними лапами і легкою посмішкою поширилася у соцмережах Reddit та Tumblr.

Відома світлина собаки. Фото: соцмережі

Тоді один з користувачів назвав фотографію "Doge", навмисне написавши неправильно слово "dog". Таким чином він натякнув на епізод серіалу "Homestar Runner" 2005 року.

Раніше популярний біткоїн-критик, економіст Пітер Шифф заявив, що біткоїн майже помер. Останнім часом перша криптовалюта показує надто слабкий темп зростання вартості.

Також ми писали, що Сальвадор із 2021 року видобув 473,5 біткоїна, що становить близько 29 млн доларів. Державний криптохолдинг країна змогла поповнити завдяки геотермальній електростанції, що використовує енергію вулкана.