Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Японии умерла собака, которая стала лицом криптовалюты Dogecoin, — Sky News arrow

В Японии умерла собака, которая стала лицом криптовалюты Dogecoin, — Sky News

24 мая 2024 15:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Собака, ставшая лицом Dogecoin, умерла 24 мая
Dogecoin. Фото: SkyNews
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Собака, по имени Кабоса, которая лицом криптовалюты Dogecoin, умерла в возрасте 18 лет. Известно, что животное болело лейкемией и болезнью печени.

Об этом пишет SkyNews в пятницу, 24 мая.

Читайте также:

Умерла собака, которая была лицом Dogecoin

"Для всех, кто любил Кабоса, утром 24 мая Кабоса пересекла радужный мост. Искренне благодарю всех за вашу поддержку в течение многих лет", — написала в своих соцсетях владелица собаки Ацуко Сато.

Она поблагодарила за любовь поклонников собаки и отметила, что она была самым счастливым в мире.

"Она пошла очень мирно, без страданий, будто заснула, чувствуя тепло гладивших ее моих рук", — добавила женщина.

Известно, что владелицей учительницы из Японии госпожа Сато — она забрала Кабосу в 2008 году из приюта для животных. Собака стала интернет-сенсацией и мемом в 2010 году, когда ее фото со скрещенными лапами и легкой улыбкой распространилось в соцсетях Reddit и Tumblr.

24 мая умерла собака Кабоса
Известная фотография собаки. Фото: соцсети

Тогда один из пользователей назвал фотографию "Doge", специально написав неправильно слово "dog". Таким образом, он намекнул на эпизод сериала "Homestar Runner" 2005 года.

Ранее популярный биткоин-критик, экономист Питер Шифф заявил, что биткоин почти умер. В последнее время первая криптовалюта показывает слишком слабый темп роста стоимости.

Также мы писали, что Сальвадор с 2021 года добыл 473,5 биткоина, что составляет около 29 млн долларов. Государственный криптохолдинг страна смогла пополнить благодаря геотермальной электростанции, использующей энергию вулкана.

смерть
животные
криптовалюта
Япония
мемы
собака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе

23 мая 2024

14:59 Ливни, грозы и шквалы — синоптик Диденко предупредила украинцев об ухудшении погоды завтра