Собака, ставшая лицом Dogecoin, умерла 24 мая

Dogecoin. Фото: SkyNews

Собака, по имени Кабоса, которая лицом криптовалюты Dogecoin, умерла в возрасте 18 лет. Известно, что животное болело лейкемией и болезнью печени.

Об этом пишет SkyNews в пятницу, 24 мая.

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"Для всех, кто любил Кабоса, утром 24 мая Кабоса пересекла радужный мост. Искренне благодарю всех за вашу поддержку в течение многих лет", — написала в своих соцсетях владелица собаки Ацуко Сато.

Она поблагодарила за любовь поклонников собаки и отметила, что она была самым счастливым в мире.

"Она пошла очень мирно, без страданий, будто заснула, чувствуя тепло гладивших ее моих рук", — добавила женщина.

Известно, что владелицей учительницы из Японии госпожа Сато — она забрала Кабосу в 2008 году из приюта для животных. Собака стала интернет-сенсацией и мемом в 2010 году, когда ее фото со скрещенными лапами и легкой улыбкой распространилось в соцсетях Reddit и Tumblr.

Известная фотография собаки. Фото: соцсети

Тогда один из пользователей назвал фотографию "Doge", специально написав неправильно слово "dog". Таким образом, он намекнул на эпизод сериала "Homestar Runner" 2005 года.

Ранее популярный биткоин-критик, экономист Питер Шифф заявил, что биткоин почти умер. В последнее время первая криптовалюта показывает слишком слабый темп роста стоимости.

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