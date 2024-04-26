У Греції пояснили, чому не мають наміру передавати Україні системи ППО

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс. Фото: Iefimerida

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що Греція не має наміру постачати Україні системи протиповітряної оборони С-300 і Patriot. При цьому він зазначив, що його країна готова надавати нашій державі інші необхідні для оборони матеріали.

Про це Міцотакіс заявив в інтерв'ю виданню Iefimerida.

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Греція не дасть Україні системи ППО

"Греція підтримувала Україну різними способами, оборонними матеріалами. Але ми з першого моменту сказали, що не можемо позбутися систем озброєнь, які мають вирішальне значення для наших можливостей стримування", — заявив прем'єр.

Очільник уряду Греції зазначив, що у його країни є надлишок матеріалу, яким вона може підтримати Україну.

"Ми це зробили, і я вважаю, що це правильний вибір. І, якщо ми зможемо знайти такий матеріал, ми продовжуватимемо це робити", — сказав Міцотакіс.

При цьому він зазначив, що системи ППО є критично важливими для захисту повітряного простору Греції і не будуть надані Україні.

Раніше ми повідомляли, що уряд Греції планує продати певну кількість старих винищувачів F-16, які підлягають утилізації. Однак частину з них з високою ймовірністю можуть передати Україні.

Греція планує відправити значну кількість боєприпасів в Україну через територію Чехії. Ця ініціатива має на меті підтримати обороноздатність України у війні з Росією.