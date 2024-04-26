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В Греции объяснили, почему не намерены передавать Украине системы ПВО

26 апреля 2024 08:32
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Греции объяснили, почему не намерены передавать Украине системы ПВО
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Фото: Iefimerida
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Греция не намерена поставлять Украине системы противовоздушной обороны С-300 и Patriot. При этом он отметил, что его страна готова предоставлять нашему государству другие необходимые для защиты материалы.

Об этом Мицотакис заявил в интервью изданию Iefimerida.

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"Греция поддерживала Украину разными способами, оборонными материалами. Но мы с первого момента сказали, что не можем избавиться от систем вооружений, имеющих решающее значение для наших возможностей сдерживания", — заявил премьер.

Глава правительства Греции отметил, что у его страны есть избыток материала, которым он может поддержать Украину.

"Мы это сделали, и я считаю, что это правильный выбор. И если мы сможем найти такой материал, мы будем продолжать это делать", — сказал Мицотакис.

При этом он отметил, что системы ПВО критически важны для защиты воздушного пространства Греции и не будут предоставлены Украине.

Ранее мы сообщали, что правительство Греции планирует продать определенное количество подлежащих утилизации старых истребителей F-16. Однако, часть из них с высокой вероятностью могут передать Украине.

Греция планирует отправить большое количество боеприпасов в Украину через территорию Чехии. Цель этой инициативы — поддержать обороноспособность Украины в войне с Россией.

война
Греция
военная помощь
Украина
ПВО

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