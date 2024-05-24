Зменшення штату Генштабу на 60%

Будівля Генштабу ЗСУ. Фото: УНІАН

Генеральний штаб Збройних сил України вирішив ухвалив рішення щодо оптимізації чисельності штату. Кількість працівників планують скоротити на 60%.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Telegram в п'ятницю, 24 травня.

Читайте також:

Скорочення штату Генштабу

Начальник Головного управління оборонного планування Генштабу, бригадний генерал Євгеній Острянський розповів, що було проведено функціональне обстеження, під час якого вирішили оптимізувати штатну чисельність деяких структурних підрозділів та органів військового управління.

За його словами, зазначені заходи дозволять усунути дублювання функцій, а також зменшити штат на 60%. За рахунок цього планується доукомплектувати органи управління оперативного та тактичного рівнів, а також бойові військові частини. Це, своєю чергою, дасть змогу здійснювати ротації підрозділів, які тривалий час перебувають в зоні бойових дій.

"Ми розуміємо, що в умовах війни в першу чергу повинні посилюватися ті структури, які безпосередньо здійснюють управління угрупованнями військ", — сказав Острянський.

Також розробляються стратегії розвитку видів, окремих родів військ ЗСУ до 2035 року — це сформує пріоритети та напрямки їх розвитку, визначити роль та місце в системі застосування Сил оборони, з урахуванням майбутнього безпекового середовища.

Крім того, тривають заходи з удосконалення структури ЗСУ, серед яких і формування Командування Сил безпілотних систем.

Скриншот допису Генштабу

Скриншот допису Генштабу

Раніше Президент України Володимир Зеленський висловив занепокоєння щодо дефіциту військовослужбовців та занепадом морального духу української армії. Він підкреслив, що багато військових бригад потребують поповнення.

Також член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони та розвідки Олександр Федієнко заявив, що до кінця війни навряд чи можлива мобілізація.