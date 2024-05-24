Уменьшение штата Генштаба на 60%

Здание Генштаба ВСУ. Фото: УНИАН

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины принял решение об оптимизации численности штата. Количество работников планируют сократить на 60%.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Telegram в пятницу, 24 мая.

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Начальник Главного управления оборонного планирования Генштаба, бригадный генерал Евгений Острянский рассказал, что было проведено функциональное обследование, в ходе которого было решено оптимизировать штатную численность некоторых структурных подразделений и органов военного управления.

По его словам, указанные меры позволят устранить дублирование функций, а также снизить штат на 60%. За счет этого планируется доукомплектовать органы управления оперативного и тактического уровней, а также боевые части. Это, в свою очередь, позволит осуществлять ротации подразделений, которые длительно находятся в зоне боевых действий.

"Мы понимаем, что в условиях войны в первую очередь должны усиливаться те структуры, которые непосредственно осуществляют управление группировками войск", — сказал Острянский.

Также разрабатываются стратегии развития видов, отдельных родов войск ВСУ до 2035 года — это сформирует приоритеты и направления их развития, определить роль и место в системе применения Сил обороны, с учетом будущей среды безопасности.

Кроме того, продолжаются мероприятия по усовершенствованию структуры ВСУ, среди которых и формирование Командования Сил беспилотных систем.

Скриншот сообщения Генштаба

Скриншот сообщения Генштаба

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность дефицитом военнослужащих и упадком морального духа украинской армии. Он подчеркнул, что многие военные бригады нуждаются в пополнении.

Также член комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне и разведке Александр Федиенко заявил, что до конца войны вряд ли возможна мобилизация.