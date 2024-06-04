Злочини РФ проти України: Костін назвав цифру

Андрій Костін. Фото: скріншот відео

Серед 129 тисяч воєнних злочинів, які зареєстровані Офісом Генерального прокурора, більше 3800 злочинів стосується українських дітей. Серед них злочинне насильство, поранення, каліцтво, нелюдське поводження, тортури, а також і вбивства. Зокрема, 550 підтверджених фактів.

Про це журналістам розповів Генеральний прокурор України Андрій Костін.

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Він також додав, що в число воєнних злочинів РФ входить також і масова депортація більше ніж 19 тисяч українських дітей із тимчасово окупованих територій. І дана цифра не є остаточною.

"Все це долі українських дітей. І ми тільки можемо уявити собі, скільки дітей постраждало на тимчасово окупованих територіях, до якої ми поки що не маємо можливості дістатися", — уточнив Костін.

За його словами, наразі Україна має вже більше 30 вироків українських судів по справах, що стосуються воєнних злочинів щодо українських дітей. І ця робота продовжується як Офісом Генерального прокурора, так і органами досудового розслідування, слідчими СБУ, Національної поліції, так і на рівні міжнародних судових інституцій.

"Ми всі пам'ятаємо про перший ордер на арешт за примусову депортацію українських дітей, але це тільки перший крок. Другий результат Міжнародного кримінального суду – це ордери на арешт відносно високопосадовців російської армії та флоту", — уточнив Генпрокурор.

Останні ордери на арешт видані за масштабні обстріли української енергетичної інфраструктури не лише поставили під загрозу нормальне життя українських громадян, а й мільйони українських дітей.

Нагадаємо, за словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, з початку повномасштабного вторгнення Туреччина не припиняє підтримку України, зокрема Одещини. Так, східна країна розгляне можливість відпочинку дітей з військових та ВПО Одещини у провінції Анкара.

