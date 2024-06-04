Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Генпрокуратурі назвали цифру скоєних РФ злочинів в Україні arrow

У Генпрокуратурі назвали цифру скоєних РФ злочинів в Україні

4 червня 2024 05:53
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Злочини РФ проти України: Костін назвав цифру
Андрій Костін. Фото: скріншот відео
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Серед 129 тисяч воєнних злочинів, які зареєстровані Офісом Генерального прокурора, більше 3800 злочинів стосується українських дітей. Серед них злочинне насильство, поранення, каліцтво, нелюдське поводження, тортури, а також і вбивства. Зокрема, 550 підтверджених фактів.

Про це журналістам розповів Генеральний прокурор України Андрій Костін.

Читайте також:

Він також додав, що в число воєнних злочинів РФ входить також і масова депортація більше ніж 19 тисяч українських дітей із тимчасово окупованих територій. І дана цифра не є остаточною.

"Все це долі українських дітей. І ми тільки можемо уявити собі, скільки дітей постраждало на тимчасово окупованих територіях, до якої ми поки що не маємо можливості дістатися", — уточнив Костін.

За його словами, наразі Україна має вже більше 30 вироків українських судів по справах, що стосуються воєнних злочинів щодо українських дітей. І ця робота продовжується як Офісом Генерального прокурора, так і органами досудового розслідування, слідчими СБУ, Національної поліції, так і на рівні міжнародних судових інституцій.

"Ми всі пам'ятаємо про перший ордер на арешт за примусову депортацію українських дітей, але це тільки перший крок. Другий результат Міжнародного кримінального суду – це ордери на арешт відносно високопосадовців російської армії та флоту", — уточнив Генпрокурор.

Останні ордери на арешт видані за масштабні обстріли української енергетичної інфраструктури не лише поставили під загрозу нормальне життя українських громадян, а й мільйони українських дітей.

Нагадаємо, за словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, з початку повномасштабного вторгнення Туреччина не припиняє підтримку України, зокрема Одещини.  Так, східна країна розгляне можливість відпочинку дітей з військових та ВПО Одещини у провінції Анкара.
 

війна
Росія
Офіс генерального прокурора
військові злочини

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня